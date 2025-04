Hyundai Mobis eröffnet integriertes Forschungs- und Entwicklungszentrum in Indien mit dem Ziel, ein globales Softwarezentrum aufzubauen

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -



- Das Unternehmen hat zwei bestehende F&E-Zentren zu einer großen F&E-Basis in

Indien zusammengelegt, um es zu einem Software-Strategiezentrum mit eigenen

Kapazitäten zu machen.

- Es fördert seine drei langfristigen F&E-Strategien, erhöht die Beteiligung des

neuen indischen Zentrums an neuen F&E-Projekten und erweitert die Anzahl der

Modelle, die das Zentrum entwickeln wird.

- Software wird immer wichtiger, da der lokale Markt für EVs und SUVs

expandiert, wobei das Unternehmen darauf abzielt, integrierte Lösungen sowohl

für lokale als auch für globale Automobilhersteller anzubieten.



Hyundai Mobis (KRX 012330) wird den Betrieb seines indischen Forschungs- und

Entwicklungszentrums als strategische Basis für Automobilsoftware ausbauen. Mit

dem zunehmenden Verkauf hochwertiger Produkte, die mit Software ausgestattet

sind, wächst auch die Rolle des indischen Forschungs- und Entwicklungszentrums

des Unternehmens bei der Überprüfung und Analyse dieser Produkte.





Hyundai Mobis gab am 7. Juli bekannt, dass das Unternehmen in Hyderabad,Telangana, das als Silicon Valley Indiens bekannt ist, einen Forschungs- undEntwicklungsbasis für Software eröffnet hat. Nach der Eröffnung seines erstentechnischen Zentrums in Indien im Jahr 2007 gründete Hyundai Mobis 2020 seinzweites indisches Zentrum und betreibt seither diese beiden Zentren. Das neueintegrierte F&E-Zentrum in großem Maßstab soll die steigende Anzahl anMitarbeitern im Bereich Software-F&E aufnehmen und die verteilten F&E-Zentrendes Unternehmens zusammenführen, um Synergien zu maximieren.Die neue integrierte F&E-Basis befindet sich im Zentrum von Hyderabad und hateine Gesamtfläche von etwa 24.000 Quadratmeter. Sie befindet sich in einemGewerbegebiet, in dem sich globale Technologiegiganten konzentrieren, wodurch eseinfach ist, hervorragende Software-Talente zu gewinnen. Das 10-stöckige Gebäudebeherbergt Forschungsräume, Rechenzentren, Labore und Schulungsräume,Partnerarbeitsplätze und Pausenräume.Ausschlaggebend für die Entscheidung des Unternehmens, die Forschungs- undEntwicklungsbasis aufzubauen, war der schnell wachsende indische Automobilmarkt.Einem globalen Forschungsunternehmen zufolge ist der jährliche Neuwagenabsatz inIndien mit 5,2 Millionen Fahrzeugen der drittgrößte der Welt und soll bis 2028auf 6,2 Millionen steigen.Insbesondere da sich der indische Automobilmarkt von Kleinwagen hin zu SUVs undElektrofahrzeugen verlagert hat, werden neue autonome Fahrfunktionen der Stufe 2wie große Displays und fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS) immer