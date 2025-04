Innocan Pharma erweitert den Schutz des geistigen Eigentums für seine liposomale CBD-Injektion in ganz Asien und gibt eine Privatplatzierung von Einheiten bekannt

Herzliya, Israel und Calgary, Alberta - 07. April 2025 / IRW-Press / Innocan Pharma Corporation (CSE: INNO) (FWB: IP4) (OTCQB: INNPF) („Innocan“ oder das „Unternehmen“), ein Vorreiter auf dem Gebiet der Pharmazeutik und Biotechnologie, gibt bekannt, dass eine Teilanmeldung für sein chinesisches (CN) Liposomen-basiertes CBD-Technologiepatent eingereicht wurde.

Nach dem kürzlich in Indien erteilten Patent für eine pharmazeutische Formulierung mit verzögerter Wirkstofffreisetzung, bei der Liposomen zur Verkapselung von CBD verwendet werden, treibt Innocan seine Bemühungen zur Stärkung des Schutzes geistigen Eigentums in weiteren asiatischen Märkten aktiv voran. China, der zweitgrößte pharmazeutische Markt der Welt, wurde mit 163 Mrd. US $ an Arzneimittelausgaben im Jahr 2023 (IQVIA) bewertet. Die Einreichung dieser Teilanmeldung in China spiegelt die Kompetenz und das Engagement des Innocan-Teams wider und stellt einen strategischen Schritt dar, um das Portfolio an geistigem Eigentum des Unternehmens mit seinen langfristigen globalen Geschäftszielen in Einklang zu bringen.

Dieser Antrag schützt Innocans synthetische CBD-beladene Liposomen-Injektionsplattform (LPT-CBD), die in Zusammenarbeit mit Professor Chezy Barenholz und Dr. Ahuva Cern von der Hebräischen Universität Jerusalem entwickelt wurde. Die liposomale Verabreichungsplattform ermöglicht eine verlängerte Exposition und maximiert die Bioverfügbarkeit und die therapeutische Wirkung von CBD.

„Wir freuen uns, die Einreichung eines Teilpatents in China bekannt zu geben“, sagte Iris Bincovich, Chief Executive Officer von Innocan. „Die Einführung einer umfassenden globalen Patentstrategie ermöglicht uns, die umfassenderen Geschäftsziele des Unternehmens auf dem globalen Pharmamarkt effektiv zu unterstützen – insbesondere in der schnell wachsenden asiatischen Region.“

Dr. Eyal Kalo, Vice President of R&D, kommentierte: „LPT-CBD zeigt eine nachhaltige Pharmakokinetik und Wirksamkeit in mehreren Tiermodellen für chronische Schmerzen. Wir sind sehr stolz auf die Bemühungen unseres Teams, die Innovation hinter LPT-CBD voranzutreiben und uns einen umfassenden internationalen Schutz des geistigen Eigentums zu sichern.“

