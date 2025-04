PRA Group kündigt Nachfolgeplan für die Führungsspitze an

NORFOLK, Va., 8. April 2024 /PRNewswire/ – PRA Group, Inc. (Nasdaq: PRAA), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich des Erwerbs und der Einziehung notleidender Kredite, gab heute bekannt, dass sein Vorstand den President der PRA Group Europe, Martin Sjolund, mit Wirkung zum 17. Juni 2025 zum President und Chief Executive Officer (CEO) ernannt hat. Sjolund tritt die Nachfolge des derzeitigen President und CEO Vikram Atal an, der angekündigt hat, in den Ruhestand zu treten und bis zum 31. Dezember 2025 als Senior Advisor zu fungieren. Sjolund wird in den Vorstand berufen, wenn er die Rolle des President und CEO übernimmt, und Atal wird zu diesem Zeitpunkt aus dem Vorstand ausscheiden.

„Im Namen des Vorstands möchte ich Vik für seine Führung der PRA Group in einer entscheidenden Zeit danken", sagte der Vorstandsvorsitzende Steve Fredrickson. „Die heutige Ankündigung ist der Höhepunkt des laufenden Nachfolgeplanungsprozesses des Vorstands und seines Engagements für langfristiges, profitables Wachstum."

„Es war mir eine Ehre, die PRA Group durch diese transformative Zeit in der Geschichte des Unternehmens zu führen", sagte Atal. „Seit März 2023 arbeite ich eng mit Martin zusammen und bin sehr zuversichtlich, dass er unsere globale Führungsposition weiter stärken kann. Seine starke Erfolgsbilanz in unserem europäischen Geschäft, seine umfassenden Branchenkenntnisse, seine umsichtige Führung und sein Engagement für unsere Kultur und unsere Kunden werden auf unseren Stärken aufbauen und in den kommenden Jahren einen bedeutenden Mehrwert für unsere Aktionäre schaffen."

„Ich fühle mich geehrt, die Möglichkeit zu haben, die PRA Group in die nächste Wachstumsphase zu führen", sagte Sjolund. „Als Team haben wir bereits Rekordkäufe im globalen Portfolio und ein zweistelliges Bargeldwachstum erzielt, unser Führungsteam erweitert, die operativen Prozesse verbessert und unsere Kapitalstruktur gestärkt. Mit diesen Maßnahmen sind wir in der Lage, das Unternehmen weiter voranzubringen und gleichzeitig Werte für unsere Aktionäre zu schaffen.

Informationen zu Martin Sjolund

Sjolund ist seit 2018 als President der PRA Group Europe tätig und leitet 15 Märkte in Europa, Kanada und Australien. Während seiner Amtszeit überwachte Sjolund erfolgreiche Portfolio-Investitionen in ganz Europa im Wert von fast 3 Mrd. USD und verbesserte gleichzeitig die Rentabilität des europäischen Geschäfts erheblich. Er leitete unsere Expansion in zwei neue Märkte, modernisierte die IT-Infrastruktur und Kontaktplattformen, verbesserte die Daten- und Analysefunktion und schuf schließlich eine der kosteneffizientesten Plattformen für den Forderungskauf in Europa.

Bevor er in seine derzeitige Position befördert wurde, war Sjolund von 2015 bis 2018 Chief Operating Officer für Europa. Zuvor war er Director of Group Strategy and Corporate Development (Europe), eine Position, die er auch bei Aktiv Kapital von 2011 bis zur Übernahme von Aktiv Kapital durch die PRA Group im Jahr 2014 innehatte.

Bevor er zu Aktiv Kapital kam, hatte Sjolund Führungspositionen in globalen Technologieunternehmen inne und war Unternehmensberater bei McKinsey & Company in Singapur und London. Sjolund hat einen MBA-Abschluss der University of Chicago und ist Absolvent der Georgetown University.

Informationen zur PRA Group

Als weltweit führendes Unternehmen für den Erwerb und die Einziehung notleidender Kredite gibt die PRA Group, Inc. Banken und anderen Gläubigern Kapital zurück, um den Ausbau von Finanzdienstleistungen für Verbraucher in Nord- und Südamerika, Europa und Australien zu unterstützen. Die Unternehmen der PRA Group arbeiten mit Tausenden von Mitarbeitern weltweit daran, Kunden bei der Bewältigung von Schulden zu helfen. Weitere Informationen finden Sie unter www.pragroup.com.

Kontakt für Medienvertreter:

Elizabeth Kersey

Senior Vice President, Communications and Public Policy

(757) 641-0558

Elizabeth.Kersey@PRAGroup.com

Kontakt für Investoren:

Najim Mostamand, CFA

Vice President, Investor Relations

(757) 431-7913

IR@PRAGroup.com

Die PRA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,37 % und einem Kurs von 17,94USD auf Nasdaq (08. April 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.