Asuene gründet Asuene Europe Limited in London, UK

Tokyo (ots/PRNewswire) - Asuene Inc. hat Asuene Europe Limited in London

gegründet und damit den Eintritt in den europäischen Markt vollzogen. Nach

ASUENE APAC in Singapur, ASUENE USA, ASUENE THAILAND und dem Global Development

Center auf den Philippinen ist dies der fünfte globale Knotenpunkt von Asuenes.

Dies stärkt weiter die Fähigkeit des Unternehmens, Kunden weltweit zu

unterstützen.



Europa ist der größte Nachhaltigkeitsmarkt der Welt und führend bei den

Umweltvorschriften. Mit dem Start von Asuene Europe will Asuene seine

regulatorische Bereitschaft verbessern, europäische Unternehmen bei ihren

Dekarbonisierungsbemühungen unterstützen und sein Dienstleistungsangebot

erweitern. Darüber hinaus wird Asuene seine Präsenz in der Region nutzen, um

Möglichkeiten für Fusionen und Übernahmen zu nutzen und das Wachstum neuer

Geschäftsbereiche voranzutreiben.





Hintergrund der Einführung von Asuene Europe



Asuene ist ein Climate-Tech-Unternehmen, das die globalen Bemühungen um

Netto-Null-Emissionen vorantreibt. Wir bieten Nachhaltigkeitslösungen aus einer

Hand, darunter "ASUENE", eine cloudbasierte Plattform zur Messung, Reduzierung

und Berichterstattung von CO2-Emissionen, und "ASUENE ESG", einen

ESG-Bewertungsdienst. Diese Lösungen werden von über 25.000 Unternehmen

eingesetzt und machen Asuene zum Marktführer in Japan und im

asiatisch-pazifischen Raum. Um unsere globale Expansion zu beschleunigen, haben

wir nun Asuene Europe gegründet.



Europa ist der größte Nachhaltigkeitsmarkt der Welt, der sich durch eine große

Anzahl von Unternehmen und eine beträchtliche Marktgröße auszeichnet, die sich

der Einhaltung von Umweltvorschriften widmen. Im Vereinigten Königreich gibt es

bereits SECR (Streamlined Energy and Carbon Reporting), und die kommenden UK-SRS

(Sustainability Reporting Standards), die sich an den ISSB-Leitlinien

orientieren, werden voraussichtlich verbindlich werden. In ganz Europa stellen

die CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) und die CSDDD (Corporate

Sustainability Due Diligence Directive) strenge regulatorische Anforderungen,

was die Nachfrage nach Dekarbonisierungsstrategien erhöht.



In dieser sich entwickelnden Landschaft sieht Asuene erhebliche Expansions- und

Einflussmöglichkeiten auf dem europäischen Markt. Der neue europäische Hauptsitz

ist ein entscheidender Schritt in unserer globalen Strategie und unterstreicht

unser Engagement, ein führendes Unternehmen im Bereich der Dekarbonisierung und

ESG zu werden.



Dienstleistungen von Asuene Europe Limited:



Plattform für die Kohlenstoffbilanzierung, Beratungsdienste für

Dekarbonisierungsinitiativen und Offenlegungen



Website: https://asuene.com/uk/



Kommentar von Kohei Nishiwada, Gründer und Geschäftsführer von Asuene Inc.

"Europa ist der größte Nachhaltigkeitsmarkt der Welt und der Geburtsort der

Dekarbonisierungsvorschriften. Mit der Gründung von Asuene Europe bauen wir

unsere Fähigkeit weiter aus, die Einhaltung von Vorschriften in diesem Bereich

weltweit anzuführen. Wir werden auch die Globalisierung unseres Unternehmens

vorantreiben, um unseren Kunden in Asien, Nordamerika und Europa umfassende

Support- und Beratungsleistungen für ihre Auslandsaktivitäten zu bieten."



Asuene Inc. Website: https://corp.asuene.com/en



