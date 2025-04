Mustang Energy erweitert das Projekt Spur südlich des Athabasca-Beckens, Saskatchewan, und schließt Verträge über Marketing-Dienstleistungen ab

VANCOUVER, British Columbia, 7. April 2025 / IRW-Press / Mustang Energy Corp. (CSE: MEC, OTC: MECPF, FWB: 92T) (das „Unternehmen“ oder „Mustang“) freut sich, die Erweiterung seines Projekts Spur durch den Erwerb eines sich vollständig in Unternehmensbesitz befindlichen Mineral-Claims von 5.751 Hektar bekannt zu geben. Der neue Claim befindet sich direkt südlich des Athabasca-Beckens im Norden von Saskatchewan und wurde durch strategisches, kostengünstiges Abstecken gesichert. Diese Erweiterung stärkt Mustangs Landposition in einer geologisch günstigen Region, die höffig für Uran-, Seltenerdmetall- (REEs), Thorium- (Th) und Basismetallmineralisierungen ist.

Der neue Claim erweitert das Projekt Spur nach Süden und liegt etwa 70 km südöstlich der Aufbereitungsanlage Key Lake von Cameco sowie 45 km von einer ganzjährig befahrbaren Straße und einem Stromübertragungskorridor entfernt. Das Konzessionsgebiet befindet sich in einem wenig erkundeten Gebiet der Wollaston Domain und umfasst ein magnetisches Tief, das von der Burbidge Lake Shear Zone - einer bemerkenswerten regionalen antithetischen Verwerfung - nach Süden verläuft. Dieser Strukturkorridor grenzt auch an das in Sedimentgestein beherbergte Kupferprojekt Janice Lake von Forum Energy Metals. Der neu erworbene Claim umfasst ein in der Vergangenheit identifiziertes Zinkvorkommen, Grand Rapids Zinc Occurrence, wo an der Oberfläche entnommene Stichproben bis zu 0,4 % Zn4 enthielten.

Dieses Gebiet gilt als aussichtsreich für eine Reihe von Mineralisierungsarten, einschließlich im Grundgebirge beherbergtes Uran, uran-REE-führende granitische Pegmatite des Rössing-Typs2 und Basismetalle. Seine strategische Lage entlang des Trends des Sediment-Kupfer-Projekts Janice Lake von Forum Energy Metals5 und direkt östlich des Uran- und REE-Projekts Kulyk Lake von Searchlight Resources6 unterstreicht sein vielversprechendes Explorationspotenzial.

„Mit diesem Erwerb stärkt und diversifiziert Mustang sein Portfolio weiter, um Uran- und kritische Mineralprojekte in der Region Athabasca, einem weltweit anerkannten Rechtsgebiet für hochgradige Uranvorkommen einzuschließen“, sagte Nicholas Luksha, CEO und Direktor. „Wir sind entschlossen, das mineralische Potenzial des Projekts Spur zu erschließen. Unser technisches Team stellt derzeit die verfügbaren Daten zusammen, um auf dem neu abgesteckten Gebiet in der kommenden Feldsaison ein Explorationsprogramm auf Erkundungsniveau zu beginnen.“

Abbildung 1: Überblick über Mustang Energys neu erworbenen Claim südlich des Athabasca-Beckens, Saskatchewan1

Geologie und Mineralisierung des Projekts Spur

Das Projekt Spur befindet sich in der Wollaston Domain, unmittelbar südlich des Athabasca-Beckens, einer Region, die dafür bekannt ist, einige der höchstgradigen Uranlagerstätten der Welt zu beherbergen. Das Konzessionsgebiet wird von proterozoischem Grundgebirge unterlagert, das aus metasedimentären Gneisen der Wollaston Group besteht, die überwiegend psammitisch bis meta-arkosisch sind und gefaltete Linsen aus pelitischen bis psammopelitischen Gneisen aufweisen. Dieses geologische Umfeld ist sowohl für eine strukturell kontrollierte im Grundgebirge beherbergte Uranmineralisierung als auch für mit Pegmatiten in Zusammenhang stehende Uran-, Seltenerdmetall- und Thoriummineralisierungen günstig.

Die Mineralisierung in dieser Region umfasst in der Regel anomale Konzentrationen von Seltenerdmetallen und Basismetallen in Verbindung mit Uran und Thorium, was auf Systeme des Rössing-Typs hinweist. Diese Lagerstättentypen sind nach der Uranmine Rössing in Namibia benannt, einer der weltweit größten Urantagebauminen, die für ihre REE-angereicherten granitischen Pegmatite bekannt ist.2

Im Nordosten liegt das Gebiet Janice Lake, das für seine in Sedimenten beherbergte, schichtförmige Kupfermineralisierung bekannt ist. Dort wurden über 20 Kupfervorkommen dokumentiert, die sich vor allem nordwestlich der Burbidge Lake Shear Zone in näheren Sedimentfazies der Formationen Janice Lake und Rafuse Lake befinden. Die südliche Ausdehnung dieses mineralisierten Korridors, in dem sich der neue Claim von Mustang befindet, wurde noch nicht ausreichend erkundet.3

Strategische Bedeutung

Diese Expansion steht im Einklang mit der breiteren Unternehmensstrategie von Mustang, die darauf abzielt, ein diversifiziertes Portfolio an Uran- und kritischen Mineralprojekten in politisch stabilen, infrastrukturstarken Rechtsgebieten aufzubauen. Da das weltweite Interesse an Kernenergie und sauberen Technologien zunimmt, bleibt Mustang gut positioniert, um einen bedeutenden Beitrag zur sich entwickelnden Energielandschaft zu leisten.

Mustang verpflichtet sich weiterhin, seine Explorationsstrategie verantwortungsbewusst umzusetzen, einen positiven Beitrag zu den lokalen Gemeinden zu leisten und bei all seinen Tätigkeiten ökologische Nachhaltigkeit zu gewährleisten.

Quellennachweis

Saskatchewan GeoAtlas , abgerufen unter: https://gisappl.saskatchewan.ca/Html5Ext/index.html?viewer=GeoAtlas Rossing Uranium Limited. (n.d.). Press Bulletin 64. Abgerufen unter https://www.rossing.com/bullet/bulletpress64.htm Delaney, G.D., et. al, (1995): Geological setting of sediment hosted copper mineralization in the Janice Lake area, Wollaston Domain ; in Summary of Investigations 1995, Saskatchewan Geological Survey. Sask. Energy Mines, Misc. Rep. 95-4. Saskatchewan Mineral Deposits Index. (n.d.). Grand Rapids Zn Occurrence (Deposit ID: 0987). Abgerufen unter: https://mineraldeposits.saskatchewan.ca/Home/Viewdetails/0987 Forum Energy Metals Corp. Abgerufen unter: https://forumenergymetals.com/projects/janice-lake-sedimentary-copper- ... Searchlight Resources Inc. Abgerufen unter: https://searchlightresources.com/projects/uranium-projects/kulyk-lake- ...

Qualifizierende Stellungnahme

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Lynde Guillaume, P.Geo., Technical Advisor von Mustang Energy und eingetragenes Mitglied der Professional Engineers and Geoscientists of Saskatchewan, geprüft und genehmigt. Frau Guillaume ist eine qualifizierte Sachverständige gemäß National Instrument 43-101.

Hinweis in Bezug auf angrenzende Konzessionsgebiete:

Diese Pressemitteilung enthält Verweise auf Uranvorkommen sowie Verweise auf günstige geologische Gegebenheiten auf „angrenzenden Konzessionsgebiete“, die sich in der Nähe des Projekts Spur befinden. Das Unternehmen weist darauf hin, dass die Entdeckungen von Mineralen auf angrenzenden Konzessionsgebieten und deren vielversprechende Ergebnisse ungeachtet ihrer Nähe nicht notwendigerweise auf die Mineralisierung des Projekts Spur oder die Fähigkeit des Unternehmens, das Projekt Spur kommerziell zu erschließen oder dort kommerziell abbaubare Lagerstätten zu finden, hinweisen. Das Unternehmen warnt Investoren davor, sich auf diese Informationen zu verlassen, da das Unternehmen die Richtigkeit oder Zuverlässigkeit der Informationen nicht bestätigt hat.

Über Mustang Energy Corp.:

Mustang ist ein Ressourcenexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Erschließung vielversprechender Vorkommen von Uran und kritischen Mineralien gerichtet ist. Das Unternehmen erkundet aktiv seine Konzessionsgebiete im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan und verfügt über 83.069 Hektar im und im Umfeld des Athabasca-Beckens. Das Vorzeigekonzessionsgebiet von Mustang, Ford Lake, erstreckt sich über 7.743 ha im produktiven östlichen Athabasca-Becken, während sich die Projekte Cigar Lake East und Roughrider South über 3.442 ha in der Wollaston Domain erstrecken. Mustang hat mit dem Projekt Yellowstone (21.820 Hektar) auch sein Profil in der Region Cluff Lake im Athabasca-Becken etabliert und seine Präsenz im südlichen Zentrum des Athabasca-Beckens durch das Projekt Dutton (7.633 Hektar) weiter ausgebaut.

Weder die CSE noch die Marktregulierungsbehörde (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der CSE) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

