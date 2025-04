NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die "Nürnberger Nachrichten" zu Netanjahus gefährlichem Kurs:

"Es war die Hamas, die Israel am 7. Oktober 2023 mit Terror überzog - und nun wieder neue Attacken startete. Israel überzieht bei seinem Kampf gegen diese Verbrecherorganisation zu oft - und gefährdet dabei seine eigenen Ideale. Israel muss sich wehren, selbstverständlich. Aber es muss sich dabei an Regeln halten und an menschenrechtliche Standards."