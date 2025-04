AUGSBURG (dpa-AFX) - Die "Augsburger Allgemeine" zu Trumps Zollpolitik:

"Wer soll in einer solchen Welt planen oder gar Investitionsentscheidungen treffen? Es ist genau diese von Trump ausgelöste Unberechenbarkeit, dieses Gift, das Unternehmen lähmt, die Börsen auch am Montag in massive Turbulenzen bringt, weshalb Ökonomen vor einer weltweiten Rezession warnen und das die Globalisierung wenn nicht zum Erliegen so doch zum Erlahmen bringen könnte."