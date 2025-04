High Noon für China - Trump gibt Peking bis Mittag Zeit

walker333 schrieb 28.03.25, 22:59

Gemeinhin gilt eine einseitige, starke Positionierung als Kontraindikator. In diesem Falle wäre das bearish.





Am 02.04.25 soll also "Befreiungstag" sein. Ich glaube nicht, dass an jenem Tage die US-Amerikaner und die ganze Welt von Donald Trump befreit werden ...