DAX-FLASH Stabilisierungsversuch hält an Die Erholung im Dax seit dem jähen Absturz am Montagmorgen hält an: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Dienstag rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 2 Prozent höher auf 20.187 Punkte. Vor vierundzwanzig Stunden hatte er sich …