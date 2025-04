Zollschock an der Börse Nach "Black Monday": US-Futures drehen ins Plus Die US-Börsen zeigten sich am Montag hochvolatil. Trumps Drohung neuer Zölle lässt Aktien abstürzen. Kurzzeitig sorgt ein Gerücht über eine Zollpause für etwas Erholung. US-Futures deuten derweil auf eine Beruhigung hin.