Tokio wird zur „Modemetropole" Aufstrebende Designer für Paris-bezogene Auszeichnungen in NFDT & SFDA 2025 Final Runway Showcase ausgewählt TOKIO, 8. April 2025 /PRNewswire/ - Die Stadtverwaltung von Tokio veranstaltete am Samstag, dem 29. März 2025, die Endrunde von zwei wichtigen Modewettbewerben – Next Fashion Designer of Tokyo 2025 (NFDT) und Sustainable Fashion Design Award 2025 …