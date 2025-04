Trend weiter ungebrochen

Diese relative Stärke untermauert das Festhalten der Anleger an der Aktie und unterstreicht zugleich das Durchhaltevermögen der Investoren. Während das heimische Leitbarometer DAX ein klares Topping-Muster in den letzten Wochen vor dem Crash ausgebildet hatte, fehlt bei Hannover Rück ein derartiges Ereignis. Dennoch könnte in den nächsten Tagen ein solches Konstrukt noch ausgebildet werden und würde für eine gesunde Konsolidierung in der Aktie sorgen. Diese dürfte nach heutiger Lesart jedoch erst unterhalb von 235,00 Euro beginnen und sukzessive Abschläge auf 224,60 und darunter in den Bereich der Augusttiefs bei 208,80 Euro talwärts reichen. Genau an dieser Stelle würde der Wert zudem auf den 200-Wochen-Durchschnitt als Stabilisierungsanker treffen. Eine solche Entwicklung würde sich dementsprechend für ein kurzzeitiges Short-Engagement anbieten. Auf der Oberseite bleibt der Hannover-Rück-Aktie Luft bis 263,80 Euro, sodass ein Kurslückenschluss weiterhin möglich erscheint. Jedoch erst ein Ausbruch über das Niveau von mindestens 265,60 Euro dürfte einen Gipfelsturm mit Anstiegschancen an 281,60 Euro bereithalten. Etwaige Rücksetzer können aber ebenso für den Aufbau von längerfristigen Long-Positionen genutzt werden, wer schlachtet auch schon gerne seine Eier legende Wollmilchsau.

Trading-Strategie: