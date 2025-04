DAX fasst wieder Fuß

Am Abend haben sich die Gemüter ein Stück weit wieder beruhigt, Signale der Entspannung sind aus Washington jedoch nicht zu verzeichnen und dürften die Volatilität am Markt weiter hochhalten. Insgesamt weitete der DAX seine Handelsspanne am Montag auf 2.300 Punkte aus und hat so ziemlich alle Marktordern aus den Orderbüchern gespült. Selbst für eingefleischte Trader war diese extrem hohe Volatilität intraday nicht mehr einzufangen gewesen, dafür aber wieder ein klares Signal in den letzten Tagen für die nächsten Wochen gesetzt!

Angefangen von der Long-Seite ergeben sich erste wichtige Stabilisierungstendenzen erst ab einem Tages- bzw. Wochenschlusskurs oberhalb von 20.522 Zählern, sodass noch einmal der Widerstandsbereich um 21.572 Punkten und damit das 61,8 % Fibonacci-Retracement der letzten Abwärtsbewegung angesteuert werden könnte. Auf der Unterseite wird für den DAX aus technischer Sicht ein weiterer Abverkauf auf 16.528 Punkte favorisiert, nachdem die am Montag eingeleitete Erholung abgeschlossen wurde. Kursgewinne an 20.394 Punkte kämen in diesem Fall nicht überraschend und können als erste wichtige Short-Marke notiert werden. Denn mit dem Flash-Crash der letzten drei Tage wurde lediglich eine einzige Verkaufswelle auf Wochensicht etabliert, sodass nach einer zwischengeschalteten Erholung der Zielbereich um 16.500 Punkten erneut in den Fokus rücken dürfte. Zustimmung von fundamentaler Seite dürfte ein mögliches Desinteresse zu Verhandlungen von Donald Trump signalisieren und eine Reduzierung der Zölle dadurch unwahrscheinlich machen. Zeitgleich würde dies aber auch die weltweiten Rezessionstendenzen noch einmal verstärken.