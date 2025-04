Nvidia, Tesla, Apple – kommt das Comeback?

2.300 Punkte DAX Schwankung an einem Tag, Rheinmetall 300 Euro hin her geworfen, Vola irre, Fear Greed 2, spannende Produkte in der Erklärung, Zusammenhänge von Vola und Pricing – es gibt so viel zu erzählen.

Und schon mal der Hinweis – WANN wenn nicht am Dienstag sollte man im Webinar dabei sein. Anmelden? Aber gern. Und wir überziehen auch paar Minuten falls die Fragebox voll sein wird, natürlich….

Was für ein Börsentag! Crash im DAX, der den Namen wirklich verdient. Dann ein Squeeze in den USA. Über zehn Prozent steigt die Nasdaq in Zoll-News, die dann wiederum dementiert werden. Wir rechnen weiterhin eher mit positiven Meldungen aus den USA.

Aktuell ist Crash-Phase, doch es gibt statistisch eine Ansage, was man tun muss.

Denn in 105 von 105!!! Fällen, in 100%, gab es in den letzten 25 Jahren EINE bestimmte Taktik, mit der mein sein Depot

Auf ein, zwei, drei, vier und fünf Jahre AB JETZT zum Erfolg und zu weit mehr RENDITE als im Durchschnitt bringen konnte.

100% hat dies gepasst. Die Auswertung kennen alle Investmentmanager von Goldman bis JP und uns liegt sie vor und DESHALB

Führen wir nach dieser Strategie unsere Abonnenten auch diesmal erfolgreich durch diesen Crash.

TESTEN SIE UNS…

Wir haben es 2020 schon angewendet, wir haben es 2022 genutzt und wir haben 2009 vor langer Zeit damit agiert genauso wie 2015. Es hat immer geklappt, es wird diesmal klappen, weil wir unser Research im Griff haben und die richtigen Schlüsse ziehen. Unsere Portfolios sind genau deshalb so erfolgreich, deshalb sind wir Anfang März auch aus den Märkten fast vollständig raus, hatten 80-90% Cash – unsere höchste Quote seit 5! Jahren…