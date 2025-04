Lidl senkt Mindesteinkaufswert für Bargeldabhebung / Lidl-Kunden können künftig ab einem Einkaufswert von 99 Cent Bargeld abheben (FOTO)

Bad Wimpfen (ots) - Wer bei Lidl in Deutschland nicht nur den Wocheneinkauf

erledigt, sondern auch wenige Produkte kauft, kann ab sofort ab einem

Einkaufswert von 99 Cent Bargeld an den Kassen abheben. Der

Lebensmitteleinzelhändler senkt den Mindesteinkaufswert für die gebührenfreie

Bargeldabhebung von fünf auf unter einen Euro.



Grundsätzlich können Lidl-Kunden einen Betrag zwischen zehn und 200 Euro

abheben. Hierfür müssen sie vor dem Bezahlvorgang an der Kasse lediglich den

gewünschten Wert nennen und ihre PIN eingeben. Das Abheben von Bargeld ist auch

bei kontaktloser Zahlung möglich. Auf dem Kassenzettel ist genau ersichtlich,

welcher Betrag ausgezahlt wurde. Dieser wird separat von der Einkaufssumme

ausgewiesen, damit die Kunden einen guten Überblick behalten. Auf dem Konto ist

die Bargeldauszahlung entweder im Verwendungszweck hinterlegt oder sie wird

zusätzlich zum Einkauf aufgelistet.



Die Senkung des Mindesteinkaufswertes ist nicht die einzige Neuerung: Zusätzlich

zur girocard können Lidl-Kunden künftig auch mit Kredit- und Debitkarte (Visa

und Mastercard) Bargeld abheben. Durch diese Veränderungen erweitert der

Lebensmitteleinzelhändler seinen Service in zwei Bereichen und geht damit noch

besser auf Kundenbedürfnisse ein. Darüber hinaus zahlt die Umstellung auch auf

das Einfachheitsprinzip ein, das seit mehr als 50 Jahren Teil der Lidl-DNA und

Basis des Erfolgs des Lebensmitteleinzelhändlers ist.



