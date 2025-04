Infineon setzt alles auf die digitale Autozukunft – Milliarden-Deal mit Marvell!

Der Münchner Halbleiterkonzern Infineon Technologies forciert seine Expansion in der Automobilbranche mit einem milliardenschweren Zukauf in den USA. Für 2,5 Milliarden US-Dollar übernimmt Infineon das auf Automotive-Ethernet spezialisierte Geschäft von Marvell Technology. Wie beide Unternehmen am Montagabend bekanntgaben, wurde ein entsprechender Vertrag bereits unterzeichnet. Der DAX-Konzern will damit seine technologische Führungsposition im Bereich softwaredefinierter Fahrzeuge weiter ausbauen.

Die Börse reagierte prompt. Im nachbörslichen US-Handel legte die Aktie von Marvell Technology um rund drei Prozent zu. Die Infineon-Aktie startete am Dienstagmorgen 1,7 Prozent höher in den Handel und notiert aktuell bei 26,20 Euro (Stand: 7:45 Uhr MEZ).