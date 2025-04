Fahrschul- und Führerscheinpreise erneut stark gestiegen

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PPG Industries Aktie Die PPG Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,03 % und einem Kurs von 90,64 auf Tradegate (08. April 2025, 08:19 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PPG Industries Aktie um -12,96 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,53 %. Die Marktkapitalisierung von PPG Industries bezifferte sich zuletzt auf 20,57 Mrd.. PPG Industries zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5900 %.

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Preise für den Besuch einer deutschen Fahrschule und das Ablegen der Führerscheinprüfung sind zuletzt weiter stark gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag mitteilte, erhöhten sich die Preise für Fahrschule und Führerscheingebühr im Jahr 2024 gegenüber dem Vorjahr um 5,8 Prozent.Die Verbraucherpreise sind im selben Zeitraum insgesamt um 2,2 Prozent gestiegen. Schon in den Jahren davor waren die Fahrschul- und Führerscheinpreise überdurchschnittlich stark gestiegen. Im Jahr 2023 lagen sie um 7,6 Prozent höher als noch ein Jahr zuvor. Mit +10,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr verteuerten sich die Preise für Fahrschule und Führerscheingebühr im Jahr 2022 so stark wie nie seit Beginn der Zeitreihe 1991. Bereits im Jahr 2021 mussten Fahrschüler im Schnitt 9,6 Prozent mehr zahlen als im Jahr zuvor. Die Inflationsrate lag 2023 bei +5,9 Prozent, 2022 bei +6,9 Prozent und 2021 bei +3,1 Prozent, jeweils gegenüber dem Vorjahr.Fahrschulen können die Preise für ihre Leistungen wie Theorieunterricht oder Fahrstunden selbst bestimmen und müssen diese transparent machen, einen Pauschalpreis oder gesetzliche Vorgaben für die Preisgestaltung gibt es nicht. Gebühren für die theoretische und praktische Führerscheinprüfung bei Tüv oder Dekra sind dagegen gesetzlich festgelegt.Deutlich stärker als die Fahrschul- und Führerscheinpreise stiegen im vergangenen Jahr die Preise für die Kraftfahrzeugversicherung. Diese kostete 2024 im Schnitt 30,4 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Die Preise für Neu- und Gebrauchtwagen nahmen dagegen vergleichsweise moderat zu: Für Neuwagen einschließlich Wohnmobile mussten Autofahrer im vergangenen Jahr 2,9 Prozent mehr zahlen als 2023, für Gebrauchtwagen waren es 1,3 Prozent mehr.