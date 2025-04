Donna Haraway erhält den Erasmus-Preis 2025

AMSTERDAM, 8. April 2025 /PRNewswire/ -- Die Praemium Erasmianum Foundation hat den Erasmus Prize 2025 an die amerikanische Philosophin und Wissenschaftshistorikerin Donna Haraway verliehen. Das Thema des diesjährigen Preises lautet "Das Streben nach dem, was uns verbindet". Haraway ist eine altruistische Denkerin, die die zahlreichen Verbindungen zwischen Biologie, Literatur, Kunst und sozialem und politischem Engagement erforscht. Wie Erasmus in The Praise of Folly, stellt sie menschliche Denkmuster und Verhaltensweisen in Frage, die humanistischen Idealen wie Gleichheit und Offenheit zuwiderlaufen. Was Haraway auszeichnet, ist, dass sie ihr Denken über den Menschen hinaus auf alle Lebewesen ausdehnt.

Haraway (1944, Denver, Colorado) studierte Zoologie und Philosophie am Colorado College. Sie verbrachte ein Jahr in Paris, um die Philosophie der Evolution zu erforschen, bevor sie 1972 an der Yale University in Biologie promovierte. Später hatte sie akademische Positionen in Frauenstudien und Wissenschaftsphilosophie an der University of Hawaii und der Johns Hopkins University inne. Von 1980 bis zu ihrer Pensionierung war sie Professorin für Bewusstseinsgeschichte und Feministische Studien an der University of California, Santa Cruz.