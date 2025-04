VOQUZ Labs: Übernahme und Squeeze-out

Die Analysten von SMC-Research hatten zuletzt für VOQUZ Labs einen fairen Wert von 21,00 Euro ermittelt, dabei allerdings unterstellt, dass der Buy-and-Build-Prozess im Laufe dieses Jahres forciert werden könne. Hier habe ein erheblicher Unsicherheitsfaktor in ihrem Modell gelegen, was zu einer Einstufung mit einem hohen Prognoserisiko und zum Urteil „Speculative Buy“ geführt habe. Ohne die unterstellten Zukäufe würde die Umsatz- und Ergebnisentwicklung weit unter den Annahmen der Analysten verlaufen.

Nach Darstellung von SMC-Research hat die Investmentgesellschaft Main Capital Partners einen Vertrag zum Erwerb von 95,3 Prozent der Anteile der VOQUZ Labs AG abgeschlossen. Nach Abschluss der Transaktion strebt der neue Großaktionär einen Squeeze-out an. SMC-Analyst Holger Steffen hat sein Votum auf „Hold“ geändert und das Kursziel auf den Transaktionspreis angepasst.

Mit dem Kauf von mehr als 95 Prozent der Anteile durch die Investmentgesellschaft Main Capital Partners sei die Finanzierung der Wachstumsstrategie gesichert, sie würde allerdings für Minderheitsaktionäre mit einer erheblichen Verwässerung einhergehen, da sie realistisch betrachtet keine Beteiligungsmöglichkeit mehr haben.

Der kurzfristig realisierbare Preis im Rahmen des absehbaren Squeeze-out dürfte nach Einschätzung der Analysten voraussichtlich in der Nähe des Kaufpreises liegen. Sie setzen die Bewertung aus und ändern ihr Kursziel daher auf 10,32 Euro je Aktie. In Relation zum aktuellen Börsenkurs (9,50 Euro) resultiere daraus ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 8,6 Prozent, was gemäß ihrem Modell zum neuen Urteil „Hold“ führe.

Anleger, die die Anteile halten, müssen sich bewusst sein, dass sie damit vom Ausgang des Squeeze-out-Verfahrens abhängig seien. Das sei jetzt der Hauptrisikofaktor des Investments. Die Börsennotiz dürfte so schnell wie möglich beendet werden.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 08.04.2025 um 8:35 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 08.04.2025 um 7:10 Uhr fertiggestellt und am 08.04.2025 um 8:15 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2025/04/2025-04-08-SMC-Comment-VOQUZ-Labs_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Die VOQUZ Labs Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 9,50EUR auf München (08. April 2025, 08:00 Uhr) gehandelt.