Goldmänner schocken mit Ölpreisprognose von unter 40 US-Dollar!

Die Investmentbank Goldman Sachs sorgt mit einer neuen Prognose für Aufsehen: Unter extremen Bedingungen könnte der Ölpreis in den kommenden Jahren unter die Marke von 40 US-Dollar pro Barrel rutschen. Das wäre ein Niveau, das zuletzt während der ersten Corona-Welle im Jahr 2020 erreicht wurde. Zuerst hatte der US-Nachrichtensender Bloomberg darüber berichtet.

In einer aktuellen Analyse skizzieren die Experten ein mögliches Szenario, in dem sich die Weltkonjunktur deutlich abkühlt und die Förderkürzungen der OPEC+ komplett wegfallen. In diesem Fall, so heißt es, könnte der Preis für ein Barrel Rohöl der Sorte Brent bis Ende 2026 auf knapp unter 40 US-Dollar fallen. Diese Prognose ist allerdings als Negativszenario gedacht – die aktuelle Basisprognose der Bank für Dezember 2025 liegt bei moderateren 55 US-Dollar.