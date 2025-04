Apple – größte Chance seit 2000

Der starke Rückgang der Apple-Aktie in den jüngsten Handelssitzungen könnte den schlimmsten dreitägigen Absturz seit dem Dotcom-Crash bedeuten. Die Aktien verloren am Montag knapp vier Prozent und über einen Zeitraum von drei Tagen knapp 20 Prozent. Das letzte Mal, dass die Apple-Aktie über drei Sitzungen hinweg mehr als das verlor, war in der Periode, die am 3. Oktober 2000 endete, so die Daten von Dow Jones Market Data. Zugegebenermaßen war der Rückgang damals weitaus größer – nämlich 58,3 % über drei Sitzungen.

2.300 Punkte DAX Schwankung an einem Tag, Rheinmetall 300 Euro hin her geworfen, Vola irre, Fear Greed 2, spannende Produkte in der Erklärung, Zusammenhänge von Vola und Pricing – es gibt so viel zu erzählen.