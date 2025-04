Goldaktien stabilisiert

Der Goldpreis gibt im gestrigen New Yorker Handel von 3.030 auf 2.982 $/oz nach. Heute Morgen erholt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Honkong und notiert aktuell mit 3.014 $/oz um 19 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien erholen sich vorsichtig.

Mercedes meldet für 2024 eine Steigerung der CO2-Emissionen in den USA.

Mercedes schafft die im Jahr 2023 implementierten Transformationsziele bei der Vergütung der Vorstände wieder ab, die für 2024 zu einer Verringerung der Bonuszahlungen führten.

Kommentar: Bei Mercedes ist man um das Klima in der Vorstandsetage sehr besorgt.



Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem etwas festeren Dollar seitwärts (aktueller Preis 88.149 Euro/kg, Vortag 88.253 Euro/kg). Nach der Ankündigung der Zentralbanken, die Geldpolitik wieder zu lockern und der Entscheidung am 18.03.25, Deutschland mit etwa 1.700 Mrd Euro zusätzlich zu verschulden, haben wir unser Goldpreisziel auf 2.800 bis 3.000 $/oz angehoben. Die Goldkäufe der BRICS-Staaten überlagern derzeit unser Goldpreisziel, sind aber nicht zu kalkulieren. Wir werden diese Zentralbankkäufe erst in unserem Goldpreisziel berücksichtigen, wenn es sich bestätigt, dass sie nachhaltig sind. Wir empfehlen im aktuellen geldpolitischen und politischen Umfeld voll in Gold, Silber, Platin und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.



Silber stabilisiert sich (aktueller Preis 30,04 $/oz, Vortag 29,97 $/oz). Platin notiert seitwärts (aktueller Preis 916 $/oz, Vortag 917 $/oz). Palladium gibt leicht nach (aktueller Preis 899 $/oz, Vortag 902 $/oz). Die Basismetalle notieren uneinheitlich. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 64,99 $/barrel, Vortag 63,11 $/barrel).



Die nordamerikanischen Goldminenaktien erholen sich vorsichtig. Der Xau-Index verbessert sich um 0,4 % oder 0,7 auf 158,4 Punkte. Bei den Standardwerten steigen Kinross 1,7 % und Newmont 1,5 %. Bei den kleineren Werten können Belo Sun 22,2 % und Lundin Gold 3,0 % zulegen. Intern. Tower Hill geben 5,5 %, Vista 5,0 % und Aura 4,6 % nach. Bei den Silberwerten steigen Minaurum 7,4 %, Sierra 7,1 % und Endeavour Silver 4,9 %. Metallic verlieren 8,3 %, Santacruz 5,0 % und Mandalay 4,6 %.