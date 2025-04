Global Tactical Metals Corp. erweitert sein Portfolio in Nevada und steckt die ehemals produzierende Antimon Mine Green ab

Die Mine Green wurde während des Ersten Weltkriegs entdeckt und kann auf eine gut dokumentierte Geschichte der Antimonproduktion zurückblicken, wobei der operative Betrieb in drei verschiedenen Perioden aufgezeichnet wurde: 1936–1937, 1952–1954 und 1962–1967. Historische Daten bestätigen, dass in der Mine 46 Tonnen Antimon produziert wurden, wobei die dokumentierte Mineralisierung entlang von Verwerfungszonen innerhalb von verändertem Gabbro, Kalkstein und Schiefer auftrat. Die Ergebnisse historischer Probenahmen aus der Mine Green haben beeindruckende Gehalte ergeben, darunter:

- Antimon (Sb): 1,20% bis 32,95%

- Blei (Pb): 0,6% bis 3,9%

- Silber (Ag): 0,70 Unzen/Tonne bis 16,20 Unzen/Tonne

- Gold (Au): 0,01 Unzen/Tonne bis 0,07 Unzen/Tonne

Zu den wichtigsten Mineralien, die auf dem Konzessionsgebiet identifiziert wurden, gehören Pyrit, Arsenopyrit, Jamesonit (Pb₄FeSb₆S₁₄), sekundärer Bindheimit (Pb₂Sb₂O₆(O,OH)) sowie möglicherweise Boulangerit (Pb₅Sb₄S₁₁), was das mineralische Potenzial der Lagerstätte zusätzlich unterstreicht (Nevada Bureau of Mines and Geology Online-Datenbank; USGS Bulletin 2218).

Hochgradiges Antimonoxid-Erz wurde an mehreren Stellen innerhalb bestehender Grubenbaue und an Oberflächenaufschlüssen identifiziert, was die historischen Berichte über die Mineralisierung weiter bestätigt. Um die Ausdehnung und den Gehalt dieser Vorkommen zu quantifizieren, hat unser Team eine Reihe repräsentativer Proben entnommen, die derzeit für die Laboranalyse vorbereitet werden. Diese Proben liefern entscheidende Daten zu Sb-Gehalten, begleitenden Metallen und Erzeigenschaften und dienen der Planung der nächsten Explorations- und Erschließungsphase.