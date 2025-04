Die Erholungs-Rallye, die nur sieben Minuten dauerte

Ein einziges Gerücht hat die US-Börsen am Montag kurzzeitig in den Rallye-Modus versetzt: Präsident Donald Trump habe ein 90-tägiges Moratorium für Strafzölle angekündigt, berichtete fälschlicherweise CNBC. Die Meldung wurde in der Folge von mehreren großen Medien aufgegriffen, darunter die Nachrichtenagentur Reuters.

Die Folge: Der S&P 500 stieg kurzfristig um sieben Prozent. Obwohl nach sieben Minuten ein Dementi aus dem Weißen Haus kam, hatte der Markt bereits um gigantische 2,5 Billionen US-Dollar zugelegt.