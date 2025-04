Japanische Börse mit kräftiger Erholung - China verhalten

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die asiatischen Börsen haben sich nach dem Kursrutsch zu Wochenbeginn am Dienstag gefangen. Allerdings gestaltete sich die Erholung uneinheitlich. So standen deutlichen Gewinnen in Japan eine verhaltene Entwicklung in China entgegen.

Mit ihrer Entwicklung spiegelten die Börsen die Signale im Handelsstreit mit den USA wider. So begründeten die Marktstrategen der Deutschen Bank die Gewinne in Tokio mit Aussagen des US-Finanzministers, wonach Japan bei Verhandlungen über Zölle Priorität genieße. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index gewann sechs Prozent auf 33.012,58 Punkte, nachdem er am Vortag fast acht Prozent verloren hatte. Auch der australische Leitindex S&P/ASX 200 zog um 2,27 Prozent auf 7.510 Punkte an.