Defence führt Accum in Kombination mit Actinium-225 ein, um die Wirksamkeit und Sicherheit von Radioimmunkonjugaten in der Krebstherapie zu verbessern

Montreal, QC, Kanada, 8. April 2025 / IRW-Press / Defence Therapeutics Inc. („Defence“ oder das „Unternehmen“) (CSE: DTC, OTCQB: DTCFF, FWB: DTC), ein kanadisches biopharmazeutisches Unternehmen, das fortschrittliche Krebstherapeutika und Technologien zur Arzneimittelabgabe entwickelt, gibt seine Zusammenarbeit mit den Canadian Nuclear Laboratories („CNL“) bekannt. CNL, Kanadas führende Einrichtung für Nuklearwissenschaften, wird präklinische Studien durchführen, in denen die Alphateilchen-Strahlentherapie Actinium-225 („Ac-225“) mit der Accum-Verabreichungstechnologie von Defence kombiniert wird.

Gezielte Strahlentherapien mit Ac-225 haben sich in der Krebsbehandlung als vielversprechend erwiesen. Ac-225 sendet starke Alpha-Partikel aus, die die DNA der Krebszellen irreparabel beschädigen und zum Zelltod führen. Ac-225 ist typischerweise an auf Krebs abzielende Antikörper gebunden. Viele dieser Ac-225-Antikörperkomplexe verfangen sich jedoch in Zellkompartimenten, den so genannten Endosomen, wodurch sie nicht in den Zellkern gelangen, wo sie am wirksamsten sein können. Die Accum-Technologie von Defence wurde entwickelt, um das Entweichen dieser Komplexe aus Endosomen und ihre Akkumulation im Kern zu verbessern. Dieser Ansatz könnte die erforderliche Dosis von Ac-225 senken, wodurch Nebenwirkungen möglicherweise minimiert werden und gleichzeitig die therapeutische Wirksamkeit erhalten bleibt.

Ac-225 wird von CNL in seinem Th-229/Ac-225-Generator in den Chalk River Laboratories hergestellt und bereitgestellt. CNL wird mehrere auf Tumore abzielende Antikörper evaluieren, die mit der Accum-Technologie modifiziert wurden, um Ac-225 zu transportieren. In Studien mit Nagetiermodellen werden die Bioverteilung, therapeutische Wirksamkeit und das Sicherheitsprofil dieser ausgewählten radioaktiv markierten Antikörper untersucht. Ziel des Forschungsvorhabens ist die Bestimmung, wie effektiv die Accum-modifizierten Antikörper Ac-225 an Krebszellen abgeben und wie sich diese auf das Tumorwachstum auswirken. Diese Zusammenarbeit ist ein bedeutender Schritt in Richtung des Ziels von Defence, die Krebsbehandlung durch verbesserte zielgerichtete Therapien zu revolutionieren. Durch die Kombination des Know-hows von CNL im Bereich des Radioisotops Ac-225 und der Forschung und Entwicklung im Bereich der zielgerichteten Alpha-Therapie mit der innovativen Verabreichungstechnologie von Defence soll das Projekt die derzeitigen Beschränkungen bei radioisotopenbasierten Krebsbehandlungen überwinden.

