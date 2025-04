Dax startet nach Zoll-Talfahrt im Plus

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Dienstag nach der Zoll-Talfahrt der vergangenen Tage mit Gewinnen in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 20.160 Punkten berechnet, 1,9 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Siemens Energy, Rheinmetall und Sartorius, am Ende Vonovia, Infineon und SAP.



Am Vortag waren nicht nur der Dax, sondern auch die Börsen in anderen Teilen der Welt regelrecht abgestürzt. Der deutsche Leitindex hatte nach zwischenzeitlichen Abschlägen von über zehn Prozent mit einem Minus von 4,1 Prozent geschlossen.



Beherrschendes Thema auf dem Parkett bleiben weiterhin die Zollankündigungen von US-Präsident Donald Trump. Dieser zeigt bisher keine Anzeichen für eine Kursänderung. Die Europäische Union arbeitet unterdessen weiter an Gegenzöllen. Die US-Zölle sollen aber offenbar nicht Dollar für Dollar beantwortet werden.