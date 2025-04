Apple im Handelskrieg: 640 Milliarden US-Dollar Börsenwert vernichtet!

Die Schockwelle an den Börsen hält an – und ein Tech-Gigant gerät besonders stark unter die Räder. Apple hat innerhalb von nur drei Handelstagen rund 640 Milliarden US-Dollar an Börsenwert eingebüßt. Allein am Montag fiel die Aktie des iPhone-Herstellers um 3,7 Prozent, nachdem bereits in den beiden vorangegangenen Sitzungen kräftige Verluste verbucht wurden. Der Gesamtverlust der letzten drei Handelstage summiert sich damit auf 19 Prozent – ein beispielloser Einbruch für das wertvollste Unternehmen der Welt.

Handelskrieg eskaliert: Apple besonders hart getroffen

"Apple ist eines der am stärksten exponierten Unternehmen in diesem Handelskonflikt", warnt ein Analyst. Rund 54 Prozent Zollbelastung drohen auf chinesische Importe, von denen Apple massiv betroffen ist. Zwar hat der Tech-Riese seine Produktion in den letzten Jahren teilweise nach Indien, Vietnam und Thailand verlagert – doch auch diese Länder sind von den neuen US-Zöllen nicht ausgenommen.

Im Vergleich zu anderen Tech-Schwergewichten zeigt sich, wie sehr Apple unter Druck steht. Während der Nasdaq nach dem desaströsen Vorwochenausverkauf mit einem Wochenminus von 10 Prozent am Montag zumindest stabil aus dem Handel ging, gehörten unter den sieben größten Tech-Werten nur Apple, Microsoft und Tesla zu den Verlierern.

iPhone könnte bald deutlich teurer werden

Was bedeutet das für Verbraucher? Nichts Gutes, meinen Analysten. Laut Berechnungen der Schweizer Großbank UBS könnte das Top-Modell des iPhones um satte 350 US-Dollar teurer werden – das entspräche einem Preissprung von 30 Prozent. Statt wie bisher 1.199 US-Dollar würde das iPhone dann rund 1.550 US-Dollar kosten.

Tim Long, Analyst bei Barclays, hält zwei Szenarien für realistisch: Entweder Apple gibt die Mehrkosten an die Kunden weiter – was sich negativ auf die Verkaufszahlen auswirken dürfte – oder das Unternehmen akzeptiert einen Gewinnrückgang von bis zu 15 Prozent je Aktie. Auch eine Optimierung der globalen Lieferkette sei denkbar, um Importe aus Ländern mit geringeren Zollbelastungen zu ermöglichen.

Erste Erholung am Dienstag – Apple-Aktie stabilisiert sich leicht

Nach dem dreitägigen Ausverkauf sendet die Apple-Aktie am Dienstagmorgen erste Lebenszeichen der Erholung. Das Papier zeigt sich etwas fester und notiert mit einem Plus von 0,9 Prozent bei 167,80 Euro (Stand: Dienstag, 9:20 Uhr MEZ). Damit scheint sich zumindest kurzfristig eine technische Gegenbewegung abzuzeichnen, nachdem Anleger in den vergangenen Tagen massiv kalte Füße bekommen hatten.

Ob es sich dabei bereits um eine nachhaltige Trendwende handelt oder lediglich um eine temporäre Verschnaufpause inmitten eines größeren Abwärtstrends, bleibt jedoch abzuwarten.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,73 % und einem Kurs von 169,2EUR auf Tradegate (08. April 2025, 11:39 Uhr) gehandelt.