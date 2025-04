Stabilus etwas weiter erholt von Rekordtief - Großauftrag

Andreas1974 schrieb gestern 12:53

Wer jetzt einsteigt, sollten vorher einen Blick auf die Passivseite der Bilanz werfen.



Gem. letztem Quartalsbericht gibt es dort 760 Mio. zinstragende Verbindlichkeiten und die Verschuldungskennziffer (netDebt / EBITDA) war 2,8x. Dieser Wert ist in normalen Zeiten noch ganz ok, kann sich aber schnell negativ verändern, wenn das EBITDA infolge einer Krise einbricht.



Dann machen die Schulden sehr schnell Probleme. Sollte es zum Beispiel zu Covenant-Brüchen kommen, kann man sich von der Aussage „Stabilus sei für die nächsten Jahre durchfinanziert“ verabschieden. Dann könnten die Gläubiger Druck Aufbauen und z.B. eine Kapitalerhöhung fordern. Bei den aktuellen Kursen (die Martkapitalisierung liegt unter dem bilanzierten Eigenkapital) wäre das „tödlich“ und der Kurs würde sich im einstelligen Bereich wiederfinden.



Muss natürlich nicht so kommen, aber man sollte sich über die Risiken klar sein. Die komplette Fremdfinanzierung der Destaco-Übernahme ist in dem aktuellen Umfeld eine Belastung und könnte sich zu einem erheblichen Risiko entwickeln.