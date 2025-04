Börsenstart Europa - 08.04. - ATX stark +2,11 %

Der TecDAX bewegt sich bei 3.241,35 PKT und steigt um +0,20 %.

Top-Werte: HENSOLDT +4,10 %, Evotec +3,96 %, Nordex +3,69 %

Flop-Werte: SUESS MicroTec -3,92 %, AIXTRON -3,42 %, Infineon Technologies -3,26 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 4.719,34 PKT und steigt um +0,70 %.

Top-Werte: Adyen Parts Sociales +3,68 %, Deutsche Boerse +2,88 %, Siemens +2,37 %

Flop-Werte: BBVA -5,44 %, Intesa Sanpaolo -3,37 %, Infineon Technologies -3,26 %

Der ATX steht aktuell (09:59:37) bei 3.693,30 PKT und steigt um +2,11 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +4,59 %, Lenzing +3,57 %, DO & CO +3,37 %

Flop-Werte: BAWAG Group -8,82 %, CA-Immobilien-Anlagen -4,90 %, Andritz -2,58 %

Der SMI steht aktuell (09:59:47) bei 11.220,76 PKT und steigt um +0,63 %.

Top-Werte: ABB +2,13 %, Lonza Group +1,78 %, Sika +1,59 %

Flop-Werte: Givaudan -5,49 %, Partners Group Holding -4,82 %, Roche Holding -4,44 %

Der CAC 40 steht bei 7.028,77 PKT und gewinnt bisher +0,63 %.

Top-Werte: Thales +4,40 %, Cie Generale des Etablissements Michelin +1,88 %, LEGRAND +1,71 %

Flop-Werte: Sanofi -2,68 %, Carrefour -2,31 %, Stellantis -2,21 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.214,74 PKT und steigt um +2,04 %.

Top-Werte: Getinge (B) +2,45 %, SSAB Registered (A) +2,15 %, ABB +2,13 %

Flop-Werte: Skanska (B) -3,82 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) -2,16 %, Telefon L.M.Ericsson (B) -1,85 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 3.750,25 PKT und steigt um +1,36 %.

Top-Werte: ALPHA SERVICES AND HOLDINGS +7,76 %, Piraeus Port Authority +5,84 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings +4,57 %

Flop-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap -1,32 %, Viohalco +0,72 %