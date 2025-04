Chaos an den Märkten: Steuervergünstigung für Exporteure?

Investoren sehen Rezessionsrisiko

"Investoren befinden sich in einem extrem herausfordernden Umfeld und hoffen auf eine politische Kehrtwende", schreibt José Torres, Chefökonom bei Interactive Brokers am Montag in einer Kundennotiz. "Die sich ständig ändernde Handelspolitik birgt nicht nur das Risiko einer globalen Rezession – sie verändert auch fundamental die Art und Weise, wie viele Unternehmen wirtschaften."

Stille, Bürokratie und Überforderung

Trotz zahlreicher Anfragen aus dem In- und Ausland gibt es offenbar keine klaren Prozesse innerhalb des Handelsministeriums, des US-Handelsbeauftragten oder des Nationalen Wirtschaftsrats, um Angebote oder Beschwerden strukturiert zu erfassen. Ein Unternehmen, das seine Produktion aus Südostasien zurück in die USA verlagern möchte – ein erklärtes Ziel Trumps – fand laut Insidern niemanden in der Administration, mit dem es sprechen konnte.

Selbst Trumps Team räumt intern ein, dass die angedachten Maßnahmen erhebliche wirtschaftliche Schäden anrichten könnten. Eine neue Steuervergünstigung für Exporteure wird daher erwogen, um die Auswirkungen abzumildern.

Kein klarer Kurs – widersprüchliche Signale

Während Peter Navarro, einer von Trumps engsten Wirtschaftsberatern, am Montag betonte, dass die Zölle "nicht verhandelbar" seien, ließ Finanzminister Scott Bessent auf Fox Business durchblicken, dass die Zölle auch als Druckmittel gedacht seien.

"Ich hoffe, dass wir durch gute Verhandlungen letztlich niedrigere Zollsätze sehen werden", sagt Bessent. "Aber das hängt von den anderen Ländern ab. Und wenn Präsident Trump persönlich verhandelt, wird er – wie viele von uns – auf ein lange bestehendes Ungleichgewicht hinweisen. Die Gespräche werden hart."

Gegenüber Bloomberg Television erklärte Bessent zudem, dass er nicht mit Einigungen vor dem Inkrafttreten der Zölle am Mittwoch rechne. Bleiben die Zölle so hoch, könnte dies laut Experten in einen Bärenmarkt und in eine wirtschaftliche Rezession führen.

