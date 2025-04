Erstes Deutsches Geflügel Forum - Branche fordert angesichts steigender Absatzzahlen faire Rahmenbedingungen und klare Perspektiven

Berlin (ots) - "Der Geflügefleischkonsum in Deutschland steigt", sagte

Hans-Peter Goldnick, Präsident des Zentralverbands der Deutschen

Geflügelwirtschaft (ZDG), vor dem Start des Deutschen Geflügel Forums in Berlin

mit Blick auf die derzeit laufenden Koalitionsverhandlungen im Bund. "Steigender

Konsum bedeutet mehr Verantwortung für die Branche, aber auch mehr Verantwortung

für die Politik: Für Verbraucherinnen und Verbraucher ist es essenziell, dass

die Politik die heimische Erzeugung stärkt, Versorgungssicherheit gewährleistet

und für die heimischen Produkte einen fairen Wettbewerb sicherstellt. Geflügel

ist gesund, nachhaltig und wird in Deutschland nach höchsten Standards erzeugt.

Damit das auch in Zukunft so bleibt, brauchen wir klare politische

Rahmenbedingungen."



Das Deutsche Geflügel Forum findet in diesem Jahr erstmals statt. Der neue

zentrale Branchentreff wird von der IDEG, der Informationsgemeinschaft Deutsches

Geflügel, gemeinsam mit der dfv Mediengruppe veranstaltet. Das Forum bringt

Entscheidungsträger:innen aus Politik, Landwirtschaft, Wissenschaft und

Gesellschaft zusammen. Es steht in diesem Jahr unter dem Motto "Gute

Lebensmittel, gut erzeugt." Präsident Hans-Peter Goldnick: "Steigender Konsum

und mehr gesellschaftliche Verantwortung - das bedeutet auch, dass die Branche

künftig intensiver kommunizieren muss. Das Geflügel Forum ist Teil dieser

Kommunikationsoffensive."





Geflügel ist beliebt wie nie - besonders bei jungen Menschen. Der rechnerische

Pro-Kopf-Verzehr ist 2024 gegenüber dem Vorjahr um knapp vier Prozent auf 13,6

Kilogramm gestiegen. Vor allem Huhn liegt im Trend. Dies geht aus den aktuellen

Fleischverbrauchs- und -verzehrzahlen hervor, die das Bundesamt für

Landwirtschaft und Ernährung Ende März veröffentlicht hat. "Die Zahlen zeigen,

dass Verbraucherinnen und Verbraucher Geflügel als gesundes, vielseitiges und

nachhaltiges Lebensmittel schätzen", so Goldnick weiter. "Dennoch gibt es eine

Reihe von Themen, die die neue Regierung angehen sollte."



Die zentralen Forderungen der Branche



- Einführung verbindlicher Herkunftskennzeichnungen auch in Gastronomie,

Kantinen und Imbissen - der Gast sollte wissen, woher das Fleisch stammt.

- Einheitliche Standards zur CO2-Bilanzierung tierischer Lebensmittel - für

transparente, faire Umweltvergleiche.

- Überarbeitung der Ernährungsempfehlungen der DGE - Geflügelfleisch muss als

nachhaltiger, gesunder Proteinträger stärker berücksichtigt werden.

- Bau- und Umbauoffensive für moderne Ställe - schnellere Genehmigungen für mehr

Tierwohl, Versorgungssicherheit und Nachhaltigkeit.

- EU-weit gleiche Wettbewerbsbedingungen - statt nationaler Alleingänge, die

deutsche Erzeuger benachteiligen.



Das Konferenzprogramm im Überblick



Beim Eröffnungspanel "Konsumwende bei Fleisch?" diskutieren Ernährungsberaterin

Juli Resch, Sternekoch Kolja Kleeberg, Ernährungswissenschaftler Dr. Malte

Rubach mit dem Präsidenten des Bayerischen Bauernverbands Günther Felßner und

Peter Wesjohann, dem Vorsitzenden des Bundesverbands der Geflügelschlachtereien,

über neue Essgewohnheiten und die Rolle von Geflügel in einer nachhaltigen

Ernährung.



In einem weiteren Panel diskutieren Thomas May, Qualität und Sicherheit GmbH,

Theile Funke, Geschäftsführer Brüterei Weser-Ems, Kristin Swoboda,

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Dr. Hyewon Seo,

Umweltbundesamt, welche Schritte unternommen werden müssen, damit

Verbraucherinnen und Verbraucher transparent nachvollziehen können, wie sich die

CO2-Fußabdrücke verschiedener Lebensmittel unterscheiden.



Beim Treffpunkt Nachhaltigkeit spricht Dr. Malte Rubach zu "Ernährungssicherheit

durch Kreislaufwirtschaft - die Rolle der Geflügelhaltung". Dr. Julia Gickel vom

WING Institut stellt ihre Studie "Potenziale für eine ökologisch nachhaltige

Geflügelhaltung" vor. Philipp Beckhove, Vorsitzender Bundesverband bäuerlicher

Hähnchenerzeuger, und Patrick Selzam, Fraunhofer IEE, berichten über ihre

aktuellen Erfahrungen und Erkenntnisse zu grünem Strom aus der

Geflügelwirtschaft.



Das vollständige Programm finden Sie unter:

http://www.deutsches-gefluegel-forum.de



Hintergrund



Die Geflügelwirtschaft in Deutschland steht für höchste Standards bei Tierwohl,

Qualität und Nachhaltigkeit. Etwa 90 % der Produktion erfolgt nach Kriterien der

Initiative Tierwohl und der QS-Zertifizierung. Dennoch droht durch verzögerte

Genehmigungen, verzerrten Wettbewerb und fehlende politische Perspektiven ein

Rückgang der heimischen Produktion - mit Folgen für Verbraucher:innen, Umwelt

und Ernährungssicherheit.



Pressekontakt:



Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft e. V. (ZDG)

Wolfgang Schleicher | Geschäftsführer

Claire-Waldoff-Str. 7 | 10117 Berlin

Tel. 030 288831-30 | Fax 030 288831-50

E-Mail: mailto:presse@zdg-online.de | Internet: http://www.zdg-online.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32363/6008302

OTS: Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft e.V.