E.ON One, envelio, DEHN und PQ Plus stellen auf der ersten internationalen Fachmesse für intelligente Stromnetze aus (FOTO)

Düsseldorf (ots) -



- Die GRIDexpo findet erstmals vom 28. bis 30. Oktober 2025 in Düsseldorf statt

- E.ON One, envelio, DEHN und PQ Plus sind als erste prominente Aussteller

bestätigt

- Im Fokus der Messe stehen Infrastruktur, digitale Lösungen und neue

Flexibilitäten für die Stromnetze der Zukunft



Die GRIDexpo - Internationale Fachmesse für intelligente Stromnetze gibt mit

E.ON One, envelio, DEHN und PQ Plus die ersten prominenten Aussteller bekannt.

Mit ihren innovativen Technologien und digitalen Lösungen gestalten diese

Unternehmen die Zukunft der Stromnetze entscheidend mit.







Leistungsfähigkeit der Stromnetze ab. Herausforderungen wie der Ausbau der

erneuerbaren Energien und die Elektrifizierung des Verkehrs- und Wärmesektors

lassen sich nur durch den nachhaltigen Ausbau, die Modernisierung sowie die

Digitalisierung der Netzinfrastruktur bewältigen - vom Hausanschluss über die

Ortsnetzstation bis zur Höchstspannungsebene. Neben neuen Anlagen und

Betriebsmitteln für die Stromnetze sind dafür intelligente Mess-, Steuer- und

Kommunikationstechnik und digitale Tools für Planung, Betrieb und Überwachung

erforderlich. Gleichzeitig werden intelligente Speicherlösungen, Lade- und

Heiztechnologien sowie Hard- und Software für deren optimierte Steuerung

benötigt, um die Netze nachhaltig stabil betreiben zu können.



"Die GRIDexpo bietet erstmals eine internationale Plattform, die alle relevanten

Themen rund um die Transformation der Stromnetze bündelt. Dass wir mit E.ON One

und envelio sowie DEHN und PQ Plus führende Unternehmen der Branche als

Aussteller gewinnen konnten, zeigt, dass wir hier den Nerv des Marktes getroffen

haben", erklärt Wolfram N. Diener, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe

Düsseldorf GmbH .



E.ON One: Treiber der All-Electric Energy Society



Als Digitalisierungstochter des Energiekonzerns E.ON entwickelt E.ON One

gemeinsam mit seinem Start-up-Ökosystem innovative Softwarelösungen zur

Optimierung von Infrastruktur wie Netzanschluss, Netzbetrieb und

Energiemanagement und stellt diese auch dem externen Markt zur Verfügung. Mit

einem klaren Fokus auf die Smartifizierung von Netzen und die Digitalisierung

von Prozessen trägt E.ON One entscheidend dazu bei, die Herausforderungen einer

dezentralen und nachhaltigen Energieversorgung zu meistern.



Tim van Amstel, CEO von E.ON One: "Eine leistungsfähige Netzinfrastruktur ist

das Rückgrat der Energiewende. Als E.ON One unterstützen wir die

GRIDexpo-Plattform, die der Energiebranche den Austausch über Smart Grids und Seite 2 ► Seite 1 von 5





