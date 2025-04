Milliarden-Gewinn dank KI und Zoll-Panik – steht Samsung erst am Anfang?

Diese Aktie und weitere Aktien handeln Sie über SMARTBROKER+ ab 0 Euro*. *ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

Auch bei Smartphones profitierte Samsung vom Vorzieheffekt: Nordamerikanische Kunden orderten frühzeitig Galaxy-S25-Modelle, bevor mögliche Handelsbarrieren greifen. Die neuen Geräte, die im Januar vorgestellt wurden, setzen auf KI-Funktionen und sollen Konkurrenten wie Apple oder chinesische Hersteller herausfordern. Analysten betonen, dass genau diese Funktionen entscheidend zur starken Performance beigetragen haben.

Die Börse reagierte prompt: Die Samsung-Aktie stieg am Dienstagvormittag zeitweise um 2,6 Prozent.

Allerdings dürfte die Dynamik nicht ohne Delle bleiben. "Im 2. Quartal werden die Auslieferungen voraussichtlich zurückgehen", sagt Kim Sun-woo von Meritz Securities. Der Analyst warnt zudem vor möglichen Verzögerungen bei der Kundengewinnung im Bereich Hochbandbreiten-Speicher (HBM), was sich negativ auf das operative Ergebnis auswirken könnte. Die Chip-Sparte habe im ersten Quartal laut Schätzungen nur rund 800 Milliarden Won Gewinn eingefahren – rund die Hälfte des Vorjahreswerts. Vor allem Verluste im Foundry-Geschäft, in dem Samsung Chips für Kunden wie Nvidia, Qualcomm und AMD fertigt, belasteten das Ergebnis.

Samsung hatte bereits im Januar gewarnt, dass Exportbeschränkungen gegenüber China die Nachfrage nach KI-Chips dämpfen könnten. Nun setzen die Südkoreaner auf die zweite Jahreshälfte. Dann soll unter anderem die Auslieferung der neuen HBM3E-12-High-Chips an Nvidia starten, die für den Einsatz in Rechenzentren und KI-Anwendungen bestimmt sind. Vorstandschef Jay Y. Lee hatte sich Ende März in Peking mit Chinas Staatspräsident Xi Jinping getroffen – ein diplomatisches Signal, das auf eine strategische Annäherung in einem zunehmend fragmentierten Technologiemarkt hindeutet.

Auch die Konkurrenz reagiert auf die neuen Risiken

SK Hynix, der weltweit zweitgrößte Speicherchiphersteller, bestätigte, dass Kunden ihre Bestellungen vorgezogen haben – warnt aber zugleich vor zu großer Euphorie hinsichtlich einer dauerhaften Nachfrageerholung. Micron Technology wiederum überraschte positiv: Der US-Konzern stellte für das 3. Quartal einen Umsatz über den Markterwartungen in Aussicht – gestützt durch eine starke Nachfrage nach seinen KI-optimierten HBM-Chips.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion