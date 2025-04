Die Märkte schöpfen wieder Hoffnung nach dem Crash seit letztem Donnerstag: viele Länder bieten Trump an, die Zölle gegen die USA abzuschaffen. Wird der US-Präsident sich begeistert darauf einlassen - und alles wird wieder gut, wie die Märkte hoffen? Leider nein. Denn es geht um mehr als Zölle: es geht um den Zusammenbruch eines Systems, das auf verläßlichen Regeln basierte, aber aufgrund extremer Entwicklungen (vor allem Schulden) in Schieflage geraten ist. Was Trump vorhat, ist ein neues System: die Produktion soll zurück in die USA, weil nur so die USA in einer Welt, in der nun wieder das Recht des Stärkeren gilt, die USA aufgrund der dann erreichten Autarkie eben der Stärkste sein könne. Faktisch wird durch seinen Handelskrieg aber genau das Gegenteil passieren: die USA schwächen sich massiv. China nimmt den Kampf auf und will nicht nachgeben - wird der US-Präsident die Zölle gegen China ab morgen auf 104% anheben? Vieles spricht dafür..

Hinweise aus Video:

1. China schwört wegen US-Zöllen „Kampf bis zum Ende“

2. Trump hat die Aktienmärkte in der Hand – politische Börsen

Das Video "Mehr als Trump und Zölle: Der Zusammenbruch eines Systems!" sehen Sie hier..