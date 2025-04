Arthur D. Little / Arthur D. Little CEO Insights Report: Globale CEOS ...

Arthur D. Little CEO Insights Report: Globale CEOS stellen sich entschlossen auf geopolitische und technologische Veränderungen ein (FOTO)

Frankfurt (ots) - CEOs führender Unternehmen weltweit blicken trotz anhaltend volatiler Märkte zunehmend optimistisch in die Zukunft. 75 % der Befragten gehen davon aus, dass die Weltwirtschaft in den kommenden drei bis fünf Jahren wachsen wird - vor zwei Jahren lag dieser Wert noch bei lediglich 22 %. Für die unternehmerische Initiative setzen sie auf Investments in neue Produkte, Märkte sowie Technologien, vor allem KI. Dies zeigt der jährliche Arthur D. Little (ADL) CEO Insights Report, der die Ergebnisse einer Umfrage unter globalen CEOs aufzeigt und mit Handlungsempfehlungen von ADL kombiniert.

Der Glaube an ein mittelfristiges globales Wirtschaftswachstum ist insbesondere in den Vereinigten Staaten (+15 % gegenüber 2024) und in Europa (+11 %) stark ausgeprägt. Gleichzeitig rechnen CEOs weltweit mit einem Wachstum, das mindestens auf Marktniveau liegt. 68 % der Befragten planen ihre Investitionen in Wachstumsstrategien auszubauen. Darüber hinaus erwarten 69 % eine erneute staatliche Intervention zur Unterstützung des künftigen Wachstums.