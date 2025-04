Adrian Kreter erwirbt das Unternehmen Annanow und leitet damit eine neue Wachstumsphase für den Schweizer Omnichannel-Technologieführer ein

ZÜRICH, 8. April 2025 /PRNewswire/ -- Das in der Schweiz ansässige Technologieunternehmen Annanow freut sich, die strategische Investition des Unternehmers Adrian Kreter bekannt zu geben, der das Unternehmen im Dezember 2024 vollständig übernommen hat. Dieser wichtige Meilenstein signalisiert eine neue Phase der Innovation für das Unternehmen, das kontinuierlich neue Massstäbe für Omnichannel-Lösungen in ganz Europa setzt.

"Wir haben uns von Anfang an zum Ziel gesetzt, die Komplexität des heutigen Handels zu vereinfachen – und zwar ohne langwierige und kostspielige IT-Projekte" sagt Benjamin Opel, CEO von Annanow. "Die Übernahme kam zu einem entscheidenden Zeitpunkt in unserer Entwicklung. Mit dem langfristigen Vertrauen von Adrian Kreter können wir nun eine strategische Weiterentwicklung realisieren. Wir sind in einer besonderen und spannenden Position, die es uns ermöglicht, unseren Beitrag weiter auszubauen und freuen uns darauf, in neue Branchen und Märkte vorstossen."

Kostentransparenz und operative Effizienz sind der Kern des Modells von Annanow, wodurch die Notwendigkeit großer Vorabinvestitionen überflüssig wird. Dies erlaubt es Einzelhändlern, flexibel und nachhaltig zu skalieren, gestützt auf einer "asset-light" Infrastruktur. Die monatlichen Gebühren minimieren darüber hinaus die Fixkosten, während die volle Kontrolle über Produkte und Kundenbeziehungen stets beim Händler verbleibt.

Adrian Kreter zeigte sich vom Team und dem Geschäftsmodell überzeugt "In meinem Unternehmensportfolio sticht Annanow in einem Bereich hervor, der für Einzelhändler immer wichtiger wird. Die Energie und das Engagement für die Umsetzung von E-Commerce-Lösungen mit Hilfe modernster Technologien sind innovativ. Ich freue mich darauf, Benjamin und das Team dabei zu unterstützen, die Umsetzung der strategischen Vision von Annanow voranzutreiben."

Mit umfassender Erfahrung in den Bereichen Einzelhandel, Logistik, IT und Fintech bringt das Team von Annanow eine interdisziplinäre Perspektive in jedes Kundenprojekt ein. Annanow blickt einer vielversprechenden Zukunft entgegen - angetrieben durch technologische Innovation, operative Exzellenz und einer starken Kundenorientierung.

Medienkontakt:

Benjamin Opel

CEO

Annanow AG

E-Mail: benjamin.opel@annanow.com

Telefon: +41 79 878 31 71

Website: www.annanow.com

