Veränderungen im Malerhandwerk - so erhöhen Maler jetzt ihren Profit (FOTO)

Ebertsheim (ots) - In den letzten Jahren hat sich die Kundennachfrage nach

Malerdienstleistungen verändert. Anstelle von Standardanstrichen sind es

mittlerweile neue Materialien und Techniken, für die sich die Kunden

interessieren. Doch obwohl die Gewinnmarge hierfür deutlich höher liegt, weil

Kunden zu größeren Investitionen bereit sind, lassen viele Maler die damit

verbundene Chance ungenutzt verstreichen.



Um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen sich Malerbetriebe jetzt neu

aufstellen. Durch eine geschickte Kombination mehrerer Faktoren, unter anderem

einer eindeutigen Positionierung auf dem Markt, können sie die Potenziale der

veränderten Nachfrage voll ausschöpfen. Welche drei Schritte dazu beitragen und

so zu einer Profitsteigerung führen, wird im folgenden Beitrag näher erläutert.





Ist-Situation: Mit diesen Herausforderungen müssen Maler derzeit kämpfenDer Fachkräftemangel ist im Handwerk besonders ausgeprägt. Davon sind auch Malernicht ausgenommen. Infolgedessen haben viele Betriebe wirtschaftlicheSchwierigkeiten, weil die Auftragslage zwar gut ist, aber zu wenig qualifizierteMitarbeiter vorhanden sind. Eine Besserung ist dabei nicht in Sicht, weil sichimmer weniger junge Menschen dazu entscheiden, einen handwerklichen Beruf zuergreifen.Ein weiteres Problem sind deutlich gestiegene Materialkosten, die aufLieferengpässe und höhere Energiepreise zurückzuführen sind. HoheInflationsraten bremsen gleichzeitig die Zahlungsbereitschaft der Kunden aus.Daher können Maler die gestiegenen Kosten nur teilweise an ihre Kundenweitergeben und müssen stattdessen oft ihre Gewinnmarge senken.Hinzu kommt ein stärkerer Wettbewerb unter den Malerbetrieben. Weil den Kundenselbst weniger Geld übrig bleibt, prüfen und vergleichen sie Angebote undDienstleistungen sorgfältiger. Auch das zwingt viele Maler dazu, ihre Preise nurgeringfügig anzuheben, weil sie andernfalls fürchten, ihre Konkurrenzfähigkeiteinzubüßen.Gegenmaßnahme 1: MarktpositionierungUm aus diesem Teufelskreis auszubrechen, sollten Malerbetriebe ihrePositionierung gezielt verbessern. Ihr Ziel sollte es sein, gefragteDienstleistungen anzubieten, die nur wenige Wettbewerber im Sortiment haben.Dadurch gewinnen sie mehr Flexibilität bei der Preisgestaltung und können sichstärker am Markt behaupten.In den letzten Jahren erwiesen sich beispielsweise fugenlose Oberflächen für dieVerzierung von Wänden und Böden als eine Dienstleistung mit wenigen Anbietern.Die Nachfrage ist sowohl bei privaten Bauherren als auch bei Architektenkontinuierlich gestiegen, weil diese Technik gleichermaßen funktional und