Continental will wieder zum reinen Reifenhersteller werden

HANNOVER (dpa-AFX) - Der vor der Aufspaltung stehende Autozulieferer und Reifenhersteller Continental will sich nun auch noch von seiner Kunststofftechniksparte Contitech trennen. Der Vorstand habe in einer Grundsatzentscheidung die Verselbstständigung des Unternehmensbereichs Contitech beschlossen, teilte der Konzern mit. Über die genaue Ausgestaltung soll erst später entschieden werden. Nach aktuellem Stand sehe Continental einen Verkauf als wahrscheinlichste Option an. Die Conti-Aktie zog am Dienstag deutlich an.

Das Papier lag um den Mittag mit einem Plus von vier Prozent auf 61,12 Euro in der Dax-Spitzengruppe. Europaweit kamen Autohersteller und -zulieferer gemessen am Branchenindex Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts dagegen kaum vom Fleck. In den vergangenen Wochen hatte die Conti-Aktie arg unter den US-Zöllen von Präsident Donald Trump gelitten und war von über 70 Euro auf bis nur noch wenig mehr als 55 Euro abgerutscht.