SÓLIDA verstärkt ihr Engagement für Innovation und Hybridisierung auf der Intersolar 2025 (FOTO)

Madrid, Spanien (ots) - SÓLIDA, ein führendes Ingenieur- und

Beratungsunternehmen, das sich auf erneuerbare Energieprojekte spezialisiert

hat, wird zum dritten Mal in Folge auf der Intersolar Europe ausstellen.



SÓLIDA wird zum dritten Mal in Folge auf der Intersolar Europe vertreten sein,

die vom 7. bis 9. Mai in München stattfindet. In diesem Jahr ist das spanische

Unternehmen am Stand A4/413 zu finden, wo es sein umfassendes Fachwissen in

Photovoltaikprojekten, Batteriespeichersystemen (BESS) und Netzinfrastruktur

präsentieren wird.





Seit seiner Gründung setzt sich SÓLIDA dafür ein, an der Spitze technologischer

Innovationen zu bleiben. Als Beweis für dieses Engagement hat das Unternehmen

beschlossen, in diesem Jahr eine Innovationsecke an seinem Stand einzurichten.

Dort wird das Team modernste technologische Lösungen zur Projektoptimierung

vorstellen, einschließlich Integrationskonzepte mit BIM, künstlicher Intelligenz

und virtueller Realität.



In den letzten Jahren hat sich SÓLIDA zudem als technischer Berater für

Hybridisierungslösungen etabliert. Dabei werden verschiedene erneuerbare

Technologien mit Speichersystemen kombiniert, um die Effizienz zu maximieren,

die Netzstabilität zu verbessern und die Rentabilität der Projekte zu steigern.



Das Leistungsangebot von SÓLIDA umfasst alle Phasen des Projektlebenszyklus,

darunter Machbarkeitsstudien, Ressourcen- und Produktionsanalysen sowie

Genehmigungsprojekte, ebenso wie Detailengineering, umfassende Owner's

Engineering-Dienstleistungen, Projektmanagement und Bauüberwachung. Darüber

hinaus ist das Unternehmen ein angesehener technischer Berater für

Projektakquisitionen, Verkäufe und Finanzierungsprozesse.



Mit über 18 Jahren Erfahrung im Bereich erneuerbarer Energien verfügt SÓLIDA

derzeit über operative Niederlassungen in Spanien, Italien, Portugal, Brasilien

und Chile und ist an Projekten auf fünf Kontinenten beteiligt.



Pressekontakt:



Marketing Department

mailto:marketing@solida.com.es

(+34) 911 175 098



