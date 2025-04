Zwischen Branchen-Insights und Klassentreffenstimmung

Berlin (ots) - Am 3. April 2025 fand der Retail Summit im Headquarter von Bonial

in Berlin statt. Erstmals als branchenübergreifendes Event konzipiert, brachte

die Veranstaltung Entscheider:innen aus Handel, Markenwelt und Medienbranche

zusammen - für einen intensiven Austausch über Innovationen, Partnerschaften und

Zukunftsstrategien im Retail-Ökosystem.



Im Fokus standen zentrale Fragen, die die Branche bewegen:





Wie gelingt der digitale Wandel im Handel? Welche Formate und Partnerschaftenschaffen echten Mehrwert - und wie lässt sich gemeinsam Relevanz und Reichweiteentfalten?Fünf inspirierende Keynotes , ein hochkarätig besetztes Panel zur Zukunft derInnenstädte - der Retail Summit 2025 bot eine intensive Auseinandersetzung mitInnovation, Wachstumspotenzialen und konkreten Lösungen für dieHerausforderungen des Handels.Christoph Eck-Schmidt, CEO von Bonial , machte in seiner Begrüßung die Relevanzdes Events deutlich: "Mittlerweile ist dieses Event eine echte Instanz geworden.Unsere DNA ist es, den stationären Handel zu stärken und ihm die digitaleReichweite zur Verfügung zu stellen, die er verdient."Florian Reinartz, Mitglied der Geschäftsführung bei Bonial , betonte dieBedeutung von Durchhaltevermögen und Einzigartigkeit - Eigenschaften, die Bonialseit 17 Jahren prägen. Mit fast 15 Millionen Nutzer:innen ist Bonial derreichweitenstärkste Aggregator im Markt. Ein zentraler Meilenstein: diekonsequente Fokussierung auf Angebote und die Weiterentwicklung derEinkaufsliste in der kaufDA- und MeinProspekt-App. Diese geht bald weit überklassische Funktionen hinaus - Nutzer:innen können ihre Liste teilen, auf Basisaktueller Preise befüllen und so ihren Einkauf effizient planen.Sebastian Kerkhoff, Senior Vice President bei Bonial , führte als Moderatordurch das Programm des Tages. In seiner Eröffnungsrede blickte er auf dieAnfänge des Events zurück: "2019 haben wir die Veranstaltung ins Leben gerufen -damals noch als klassischen "Branchentreff". Heute soll sie sich anfühlen wieein guter Wochenmarkt: ein Ort der Vielfalt, des Austauschs und desMiteinanders."Die Speaker:innen - Innovation, Inspiration & InsightsDen Auftakt der Keynotes machte Dr. Christian von Hegel, CMO OBI zum Thema: KeinPapier, mehr Umsatz. OBI's Ausstieg aus der Druckbeilage . In seinem Vortraggewährte Christian von Hegel exklusive Einblicke in eine richtungsweisendeEntscheidung im deutschen Einzelhandel: den vollständigen Ausstieg von OBI ausder gedruckten Werbebeilage.