Grifols geht Partnerschaft mit IBL International ein, um fortschrittliche Biomarker-Panels für einzigartige klinische Diagnostikplattform zu entwickeln

Barcelona, Spanien (ots) -- Grifols Diagnostic, bereits führend in der Transfusionsmedizin, expandiertweiter in den klinischen Bereich mit einer hochempfindlichenMultiplex-Immunoassay-Plattform- Die neue Lösung, die auf der Technologie der Einzelmolekülzählung basiert,wird zunächst die Neurologie, die Onkologie und andere klinische Bereicheabdecken, und zwar mit größerer Präzision, Empfindlichkeit und Effizienz alsdie bisherigen Technologien- Das wachsende klinische Diagnostik-Portfolio von Grifols umfasst bereits dasbiologische Drug-Monitoring mit den Promonitor-Tests sowie dasfortschrittliche AlphaID(TM), das auf genetisch bedingte chronisch-obstruktiveLungenerkrankung testetGrifols (MCE:GRF, MCE:GRF.P, NASDAQ:GRFS), einer der weltweit führendenHersteller von Arzneimitteln, die aus Plasma gewonnen werden, und innovativendiagnostischen Lösungen, gab heute bekannt, dass es sein Angebot im Bereich derklinischen Diagnostik durch eine strategische Partnerschaft mit IBLInternational GmbH, einem führenden Unternehmen in der Spezialdiagnostik,erweitern wird.Gemeinsam wollen die beiden Unternehmen die klinische Diagnostik verändern. DieZusammenarbeit wird klinischen Labors die hochempfindlichenMultiplexing-Instrumente von Grifols zur Verfügung stellen, auf denen dieexklusiv für die Grifols-Plattform angepassten IBL-Assays laufen.Maximale Präzision, Empfindlichkeit und Betriebseffizienz ergeben sich aus derGrifols-eigenen Anwendung der Einzelmolekülzähltechnologie (SMC) sowie dervollständigen Automatisierung und dem Direktzugriff, der einen hohenProbendurchsatz ermöglicht, indem er die Anwendung einzelner Analyten undAssay-Typen ohne spezifische Reihenfolge ermöglicht.Die Kombination aus extrem hoher Empfindlichkeit und dem Multiplexing eröffnetklinischen Labors einzigartige Möglichkeiten.Zunächst wird sich die Partnerschaft zwischen Grifols und IBL aufBiomarker-Panels unter anderem für neurologische und onkologische Erkrankungenkonzentrieren. Die hochsensible Grifols-Technologie kann bereits im FrühstadiumKrankheitsanzeichen erkennen und so möglicherweise die Wirksamkeitkrankheitsmodifizierender Behandlungen steigern. Multiplex-Panels verbessern denLaborbetrieb und können bei multivariaten Biomarkern präziser sein.Grifols, in der Transfusionsmedizin bereits weltweit führend, hat in den letztenJahren sowohl durch strategische Partnerschaften als auch durch innovativeTechnologie in den umfangreicheren Bereich der klinischen Diagnostik expandiert.Das klinische Diagnoseportfolio des Unternehmens umfasst diePromonitor®-Testfamilie, mit der die Konzentration biologischer Arzneimittel und