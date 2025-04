Globale Chinesen versammeln sich, um den Konsens der Zivilisation zu stärken

Zhengzhou, China (ots/PRNewswire) - Am 31. März 2025 fand in Xinzheng, Stadt

Zhengzhou, Provinz Henan, die Ahnenverehrungszeremonie des Gelben Kaisers im

Jahr Yisi statt. Chinesen aus aller Welt versammelten sich in der Heimatstadt

des Gelben Kaisers, um für die nationale Verjüngung zu beten und gemeinsame

Hoffnungen auf den Weltfrieden zu teilen. Die große Zeremonie stand unter dem

Motto "Dieselbe Wurzel, derselbe Vorfahre, derselbe Ursprung" und war eine

Hommage an den Vorfahren der chinesischen Zivilisation.



"Der Gelbe Kaiser steht für den Beginn der chinesischen Zivilisation. Eine Reihe

archäologischer Entdeckungen hat bestätigt, dass die Ära des Gelben Kaisers von

den Anfängen bis zur Entstehung der Zivilisation reichte", erklärte Wang Wei,

ehemaliger Vorsitzender der Chinesischen Archäologischen Gesellschaft und

Direktor des Instituts für Kulturgüter und Archäologie der Provinz Henan.





Chen Linchun, der Leiter der Ahnenverehrungszeremonie, erklärte, dass die

Zeremonie die Codes der Zivilisation von Henan enthält: Die antike Stadt

Zheng-Han war die Hauptstadt des Zheng- und des Han-Staates während der

Frühlings- und Herbstzeit und der Zeit der Streitenden Staaten. Die Kostüme für

die diesjährige Zeremonie wurden von den Stilen der westlichen Zhou- Dynastie,

der Frühlings- und Herbstperiode und der Zeit der Streitenden Reiche inspiriert,

während die zeremoniellen Musik- und Tanzaufführungen auf der Grundlage von

Steinmetzarbeiten, Wandmalereien und Reliefs choreografiert, die in

archäologischen Stätten in Henan ausgegraben wurden, erstellt wurde. "Es gab

zwar Innovation, aber sie beruhten alle auf historischen und kulturellen

Erkenntnissen", erklärte er.



Die Ahnenverehrungszeremonie dient als spirituelles Band, das die chinesische

Nation eint. Wen Shanan, Generalsekretär der Chinesisch-Thailändischen

Vereinigung für Kulturaustausch und Präsident der Wen Clan Vereinigung von

Thailand, sagte: "Als Übersee-Chinesen haben wir den zwischenmenschlichen

Austausch zwischen den beiden Ländern gefördert, und wir haben nicht vergessen,

dass Henan unsere Wurzeln ist."



Dato' Seri Ang Lai Hee, ein Malaysischer Chinese der vierten Generation, nahm an

der Ahnenverehrungszeremonie teil. Er setzt sich seit langem für den Schutz des

Erbes der Kultur des Gelben Kaisers in Malaysia ein.



Jason Dane Castleton, ein amerikanischer Freund, war tief bewegt, als er die

Zeremonie sah. Er rief aus: "Diese chinesische Kultur ist wirklich erstaunlich".



In jüngster Zeit wurden in Sydney, San Francisco, der Sonderverwaltungszone

Hongkong und anderen Städten weltweit parallele Anbetungszeremonien abgehalten.

Als die chinesischen Gemeinschaften weltweit ihrem gemeinsamen Vorfahren

huldigten, besannen sie sich nicht nur auf die Wurzeln der chinesischen

Zivilisation, sondern bauten auch Brücken für einen zivilisationsübergreifenden

Dialog.



Während der Veranstaltung arbeitete die Radio- und Fernsehstation Zhengzhou mit

fast fünfzig chinesischsprachigen Medien auf der ganzen Welt zusammen, um die

Ahnenverehrungszeremonie zu übertragen und diesen bedeutenden Moment mit einem

globalen Publikum zu teilen.



