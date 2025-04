Ad Alliance setzt als erster Kunde auf die neue deterministische TV-Messlösung

Köln (ots) - smartclip, das Adtech-Business der RTL Group, integriert die

deterministische TV-Messlösung BEE in smartx - seinen Adserver und

Supply-Side-Plattform (SSP). Entwickelt von smartclips Tochterunternehmen

Realytics, ist BEE somit die erste deterministische TV-Messlösung innerhalb

einer SSP und ermöglicht eine beispiellose Präzision bei der Messung von

Cross-TV-Kampagnen. Die Ad Alliance ist der erste Kunde, der die Integration

nutzt und damit neue Produkte und erweiterte Reporting-Lösungen für

Werbetreibende und Agenturen bereitstellt.



BEE ist eine preisgekrönte, deterministische TV-Messplattform, die

First-Party-Daten von Broadcastern und Publishern nutzt, um die

TV-Zuschauerzahlen und die Werbeleistung über Linear TV (LTV), Connected TV

(CTV) und Addressable TV (ATV) zu erfassen und zu messen. Im Gegensatz zu

herkömmlichen probabilistischen Methoden liefert BEE präzise, datengestützte

Erkenntnisse, indem es HbbTV-Signale während der linearen Ausstrahlung,

Log-Level-Daten und Geräte-IDs nutzt, um Werbekontakte genau zu messen.





Die Ad Alliance ist der erste Kunde, der diese neue Integration nutzt, um die

Performance von linearen TV-, ATV- und CTV-Kampagnen zu messen - und schafft

damit eine wegweisende Lösung für die deterministische, datengesteuerte

TV-Messung in Deutschland. Die Messlösung innerhalb von smartx ist zunächst in

Deutschland verfügbar und wird im Laufe des zweiten Quartals im Rahmen eines

umfassenderen Rollouts in weiteren europäischen Märkten zur Verfügung stehen.



Martin Hoberg , CTO, Ad Alliance, sagt:



"Die Integration von BEE auf smartx ist ein immenser Fortschritt für die

Branche. Mit deterministischen, datenbasierten Reports über alle

Big-Screen-Umgebungen hinweg erhalten wir ein klareres Verständnis über die

Wirksamkeit crossmedialer Videokampagnen. Dadurch ermöglichen wir präzisere und

datengestützte Planungsansätze für uns und unsere Werbekunden. Diese

Zusammenarbeit eröffnet zusätzliches Potenzial für mehr Effizienz und

Effektivität in der Mediastrategie."



Gloria Eichler , CPO, smartclip, ergänzt:



"Dies ist ein bedeutender Schritt hin zu einer präziseren und umsetzbaren

TV-Messung. Die Integration von BEE in smartx versetzt TV-Vermarkter in die

Lage, ihr Reporting auf ein neues Level zu heben, neue datengesteuerte Produkte

zu entwickeln und Werbetreibenden tiefere Einblicke in ihre Kampagnen zu

ermöglichen. Und das ist erst der Anfang - die Integration von Exposure-Daten

legt den Grundstein für zukünftige Entwicklungen, einschließlich

Engagement-Messung nach dem TV-Kontakt sowie der Optimierung von Inventar- und

Monetarisierungsstrategien, basierend auf den Erkenntnissen der umfangreichen

Messung. Gemeinsam mit Realytics ebnen wir den Weg für intelligentere,

datengesteuerte TV-Werbelösungen."



