KI in Deutschland ist eine Männerdomäne (FOTO)

Eschborn (ots) - Die Studie "Understanding Talent Scarcity: AI & Equity" von

Randstad zeigt: 74 % der Stellen, die KI-Skills voraussetzen, sind in

Deutschland von Männern besetzt. Zugleich ist das Wachstum einschlägiger Stellen

schleppend, Deutschland rangiert auf Platz 82 in einem weltweiten Vergleich.

Welche Nachteile dieses Ungleichgewicht mit sich bringt und wie Unternehmen

gegensteuern können, erläutert Susanne Wißfeld von Randstad Deutschland.



KI spielt im Berufsalltag eine immer größere Rolle, doch die Entwicklung und

Programmierung von KI ist insgesamt von Männern dominiert: Weltweit sind

Stellen, die Fähigkeiten und Kenntnisse vor allem für deren Entwicklung und

Programmierung voraussetzen, zu 71 % von Männern besetzt, 29 % von Frauen. In

Deutschland ist die Kluft noch eklatanter: Lediglich 26 % entsprechender Stellen

sind von Frauen besetzt, 74 % von Männern. In europäischen Ländern ist dieser

Unterschied nur in Belgien größer. Das zeigt der Randstad Bericht "Understanding

Talent Scarcity: AI & Equity", für den knapp drei Millionen Jobprofile weltweit

zwischen September 2023 und September 2024 ausgewertet wurden.









Beispielsweise sind Stellen, die Softwareskills erfordern, in Deutschland zu 82

% von Männern besetzt, und nur 18 % von Frauen, also ein Gender-Gap von 64 %.

Dieser Gap ist ähnlich groß bei Stellen, die etwa plattformübergreifende

Entwicklung (engl.: Crossplatform Development) (62 %), Lösungsarchitektur

(engl.: Solution Architecture) (60 %), das Design von Algorithmen (58 %) oder

angewandtes Machine Learning (54 %) als Fähigkeit voraussetzen.



"Die Ergebnisse sind klar: KI wird überwiegend von Männer konzipiert und

entwickelt", schlussfolgert Susanne Wißfeld, Geschäftsführerin Business Area

North East + Business Innovations & Concepts bei Randstad Deutschland.

"Vielfältige Teams mit diversen Erfahrungen und Perspektiven erhöhen jedoch die

Wahrscheinlichkeit, dass die Antworten der KI auch die Lebensrealität aller

Menschen widerspiegeln, zumindest wenn es um Generative KI geht", ergänzt

Susanne Wißfeld.



Stellenzuwachs fällt in Deutschland insgesamt schwach aus



In Deutschland wächst zudem das Angebot von Stellen, die entsprechende

Kenntnisse und Fähigkeiten verlangen, deutlich langsamer als im weltweiten

Durchschnitt. Im Studienzeitraum ist das Angebot einschlägiger Jobs hierzulande

um 83 % gestiegen, doch dieses Ergebnis reicht nur für den 82. Platz der 100

Länder, die in der Studie betrachtet wurden. In Europa führen die Ukraine (150

%), Litauen (144 %) und Bulgarien (135 %) das Wachstumsfeld an.



"Wir hinken in diesem Land stark hinterher, was KI angeht - und das in doppelter





