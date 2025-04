Zwei weitere Urteile zugunsten von Verbrauchern / Gerichte: "Kapazitäts-Drosselung ist Sachmangel"

Lahr (ots) - Die Serie verbraucherfreundlicher Urteile im

Senec-Stromspeicher-Skandal setzt sich fort: Das Landgericht Heidelberg (Az. 3 O

174/24) und das Landgericht Stade (Az. 2 O 67/24) haben erneut im Sinne

betroffener Verbraucher entschieden. In beiden Fällen verurteilten die Gerichte

die verantwortlichen Händler zur Rücknahme der mangelhaften Stromspeicher und

zur Erstattung des Kaufpreises - wegen erheblicher Leistungseinschränkungen und

Sicherheitsbedenken. Die Verbraucherkanzlei Dr. Stoll & Sauer führte die

Verfahren erfolgreich. Senec steht seit 2022 in der Kritik, weil es in

Stromspeichern zu Bränden oder Verpuffungen gekommen ist. Daraufhin regulierte

Senec die Kapazitäten der Stromspeicher herunter. Verbraucher, die von der

Drosselung ihres Senec-Stromspeichers betroffen sind, sollten sich über ihre

rechtlichen Möglichkeiten wie Gewährleistungsansprüche informieren. Die Kanzlei

Dr. Stoll & Sauer bietet Verbrauchern eine kostenlose Ersteinschätzung im

Senec-Online-Check (https://www.dr-stoll-kollegen.de/news-urteile/erneuerbare-en

ergien/senec-stromspeicher-zwei-weitere-urteile-zugunsten-von-verbrauchern#parag

raph--id--20110) an.



Verbraucher deaktiviert Senec-Stromspeicher wegen Brandangst







Die Landgerichte Heidelberg und Stade haben entschieden, dass Stromspeicher von

Senec wegen Sicherheitsrisiken und massiver Leistungseinschränkungen

zurückgenommen werden müssen. Die Verbraucherkanzlei Dr. Stoll & Sauer setzte

sich in beiden Verfahren erfolgreich für ihre Mandanten ein und erzielte jeweils

eine Rückabwicklung des Kaufvertrags. Hier das Wichtigste aus den Urteilen kurz

zusammengefasst:



LG Heidelberg, Urteil vom 02. April 2025 (Az. 3 O 174/24):



- Rückzahlung von 7.838,83 EUR, Zug um Zug gegen Rückgabe des Stromspeichers

Senec Home V2.1 - 10 kWh.

- Die Kapazität war über Monate hinweg auf 70 % gedrosselt, auch die

Ladeleistung war eingeschränkt. "Die deutlich geringere als vereinbarte

Speicherkapazität über einen mehrmonatigen Zeitraum stellt bereits einen

Sachmangel nach § 434 BGB dar", heißt es in dem Urteil. "Es kam danach nicht

mehr darauf an, ob der dem Kläger verkaufte Batteriespeicher selbst ein

erhöhtes Brandrisiko in sich trug."

- Das Gericht erkannte einen erheblichen Sachmangel, der den Rücktritt vom

Kaufvertrag rechtfertigt - selbst wenn die Drosselung später aufgehoben wurde.

"Der Umstand, dass die Leistungsdrosselung seitens der Herstellerin in der Seite 2 ► Seite 1 von 3





Zwei neue Urteile stärken die Rechte geschädigter Verbraucher im Senec-Skandal:Die Landgerichte Heidelberg und Stade haben entschieden, dass Stromspeicher vonSenec wegen Sicherheitsrisiken und massiver Leistungseinschränkungenzurückgenommen werden müssen. Die Verbraucherkanzlei Dr. Stoll & Sauer setztesich in beiden Verfahren erfolgreich für ihre Mandanten ein und erzielte jeweilseine Rückabwicklung des Kaufvertrags. Hier das Wichtigste aus den Urteilen kurzzusammengefasst:LG Heidelberg, Urteil vom 02. April 2025 (Az. 3 O 174/24):- Rückzahlung von 7.838,83 EUR, Zug um Zug gegen Rückgabe des StromspeichersSenec Home V2.1 - 10 kWh.- Die Kapazität war über Monate hinweg auf 70 % gedrosselt, auch dieLadeleistung war eingeschränkt. "Die deutlich geringere als vereinbarteSpeicherkapazität über einen mehrmonatigen Zeitraum stellt bereits einenSachmangel nach § 434 BGB dar", heißt es in dem Urteil. "Es kam danach nichtmehr darauf an, ob der dem Kläger verkaufte Batteriespeicher selbst einerhöhtes Brandrisiko in sich trug."- Das Gericht erkannte einen erheblichen Sachmangel, der den Rücktritt vomKaufvertrag rechtfertigt - selbst wenn die Drosselung später aufgehoben wurde."Der Umstand, dass die Leistungsdrosselung seitens der Herstellerin in der