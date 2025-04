BlackRock-Chef Fink warnt: Aktien könnten jetzt weitere 20 Prozent einbrechen

Larry Fink, CEO des weltgrößten Vermögensverwalters BlackRock, sieht die USA bereits in einer wirtschaftlichen Abwärtsbewegung. Bei einer Veranstaltung des Economic Club of New York sagte er gegenüber Bloomberg: "Die meisten CEOs, mit denen ich spreche, würden sagen, dass wir uns wahrscheinlich gerade in einer Rezession befinden."

Fink sieht die neue Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump als zentrale Gefahr für die Wirtschaft – und insbesondere für die Inflation. Sollte Trump seine angekündigten Importzölle durchsetzen, drohe ein erneuter Inflationsanstieg. In diesem Szenario wäre laut Fink "die Vorstellung, dass die Federal Reserve in diesem Jahr viermal die Zinsen senken wird, […] ausgeschlossen". Vielmehr befürchtet er steigende Zinsen und eine härtere geldpolitische Gangart.