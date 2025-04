Mehr Fahrgäste in Bussen und Bahnen

Dass zudem im Nahverkehr mit der Bahn die durchschnittliche Reisestrecke von 22 auf 23 Kilometer zulegte, könnte nach Einschätzung der Wiesbadener Statistiker darauf hindeuten, "dass das Deutschlandticket den Eisenbahnnahverkehr auch für mittlere Entfernungen attraktiver macht".

Mehr Fahrgäste im ÖPNV in allen Verkehrsmitteln



Im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), der 99 Prozent des Linienverkehrs ausmacht, erhöhte sich das Fahrgastaufkommen den Berechnungen zufolge um fünf Prozent. Auf Kurzstrecken per Bahn waren demnach 2,7 Milliarden Menschen unterwegs (plus sechs Prozent), in Straßenbahnen 3,9 Milliarden (plus fünf Prozent) und in Bussen 5,2 Milliarden (plus vier Prozent). Steigen Fahrgäste im Nahverkehr während einer Fahrt zwischen den Verkehrsmitteln eines Unternehmens um, werden sie in der Gesamtzahl nur einmal gezählt.

Aber weniger Fahrgäste im Fernverkehr mit der Bahn



Weniger Fahrgäste wurden im Fernverkehr mit der Bahn gezählt - unter anderem wegen der streikbedingten Ausfälle im ersten Quartal 2024: 142 Millionen Reisende waren vier Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Dagegen stieg die Fahrgastzahl im Fernverkehr mit Bussen nach Angaben des Statistischen Bundesamtes um ein Prozent auf mehr als 10 Millionen./ben/DP/men