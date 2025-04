Bärenmarkt im S&P 500: Wo stehen wir eigentlich jetzt?

Die durchschnittliche Dauer dieser Bärenmärkte betrug etwa 22 Monate, mit einem durchschnittlichen Kursrückgang von 39 Prozent.

Beispielsweise dauerte der Bärenmarkt von 1929 bis 1932 rund 34 Monate und führte zu einem Rückgang von 86 Prozent. Im Gegensatz dazu erstreckte sich der Bärenmarkt von 1987 nur über vier Monate mit einem Rückgang von 34 Prozent. ​

Interessanterweise treten während Bärenmärkten häufig sogenannte Bärenmarktrallyes auf – kurzfristige Erholungen, bei denen der Markt um mehr als 10 Prozent zulegt, bevor er weiter fällt. In sieben der elf Bärenmärkte seit 1927 gab es solche zwischenzeitlichen Erholungen. ​

Einige bemerkenswerte Bärenmärkte in der Geschichte des S&P 500

1929–1932: Der längste und tiefste Bärenmarkt mit einem Rückgang von 86 Prozent über 34 Monate.

2007–2009: Im Zuge der Finanzkrise fiel der S&P 500 um etwa 50 Prozent über 17 Monate. ​

2020: Ein besonders kurzer Bärenmarkt während der COVID-19-Pandemie, der nur etwa einen Monat dauerte, aber einen Rückgang von 34 Prozent verzeichnete.

So sehen Bärenmarktrallyes aus

Zwar kann es in einem Bärenmarkt gelegentlich zu Erholungsphasen kommen, doch der allgemeine Trend ist rückläufig. Es kann zu sogenannten Bärenmarktrallyes kommen.

Im Schnitt dauert eine Bärenmarkt-Rally 35 Handelstage. Im Mittel betrug das Plus hierbei 17,8 Prozent. In Bärenmärkten geht es nicht immer nur nach unten. Es gibt auch immer wieder Phasen, in denen der Markt um mehr als 10 Prozent zulegt.

Fazit

Es ist wichtig zu beachten, dass Bärenmärkte zwar herausfordernd sind, der Markt jedoch historisch gesehen nach jedem Bärenmarkt neue Höchststände erreicht hat. Langfristig orientierte Anleger können somit von den darauffolgenden Bullenmärkten profitieren.

Für das Jahr 2025 hat US-Investor Peter Berezin am Montag einen Jahresendstand des S&P 500 von 4.450 Punkten prognostiziert, während der Wall-Street-Durchschnitt bei 6.500 Punkten liegt. Er betont die Wahrscheinlichkeit einer drohenden Rezession.

Ob eine wirtschftliche Rezession global oder auf dem US-Markt eintritt, ist unklar. Die Banken Morgan Stanley und Barclays gehen davon aus, Goldman Sachs erhöhte die Wahrscheinlichkeit eines Wirtschaftsrückgangs am Montag um 45 Prozent.

Momentan liegt der S&P 500 rund 16,4 Prozent unter seinem Höchststand am 19. Februar.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

