Stabilus etwas weiter erholt von Rekordtief - Großauftrag

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein Großauftrag aus China hat die Stabilisierung der Aktien von Stabilus am Dienstag in Gang gehalten. Mit 21,25 Euro lagen die Papiere des Autozulieferers etwas über ihrem Vortageshoch von 20,95 Euro. Zuletzt gewannen sie an der SDax -Spitze rund 9 Prozent. Im Marktcrash am Montagmorgen waren sie mit 17,48 Euro auf ein Rekordtief gefallen. Damit hatten sie 2025 mehr als 42 Prozent an Wert verloren.

Die intelligenten Türantriebe von Stabilus sind in China gefragt. Kürzlich sei ein Großauftrag über die Lieferung von jährlich mehr als 400.000 Türantriebssystemen ab dem Jahr 2026 von einem chinesischen Automobilhersteller eingegangen, hieß es aus Koblenz. Zu finanziellen Details wurden keine Angaben gemacht.